Tříkrálová sbírka je šancí pomoci

Sokolovsko, Karlovarský kraj - Vánoce Štědrým dnem nekončí. Pro křesťany toto období uzavře až neděle po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. A s nimi přichází i tříkrálová sbírka.

FARNÍ CHARITA v Sokolově se opět zapojila do Tříkrálové sbírky.Foto: Jiří Drozdík

„Sbírka trvá každoročně od 1. do 15. ledna a v té době můžeme potkávat koledníky na ulicích, v obchodech, nebo pokud máme štěstí, protože skupinek nebývá mnoho, zazvoní u našich dveří. Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání C+M+B, což mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Svátek Tří králů patří tradičně k příležitostem, kdy ještě můžeme projevit svou štědrost a přispět do sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika," řekla Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb..

Hlavním koledovacím dnem v obcích na Chebsku bude sobota 7. ledna. „Místní podíl ze získaných prostředků půjde stejně jako v předchozích letech na služby Diecézní charity zde v Chebu, na službu Farní charity Cheb a na službu Hospice sv. Jiří," doplnila. A koná se i řada doprovodných akcí.

Například v pátek 6. ledna od 12 hodin budou představitelé města na chebském náměstí Krále Jiřího rozdávat tradiční starostenskou polévku, v 17 hodin začne v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty slavnostní mše svatá a o hodinu později zde bude uděleno požehnání koledníkům a dobrému průběhu sbírky. Lákadlem je i tříkrálový příběh ztvárněný Staroplzeneckým živým betlémem.

„V sobotu 14. ledna v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty bude od 15 hodin milou příležitostí k rozloučení se s vánoční dobou koncert chrámového sboru, který se bude konat na podporu sbírky a jako poděkování pro všechny koledníky a pomocníky, a veřejnost na něj srdečně zveme," dodala Eva Kolafová.

Tříkrálová sbírka Farní charity Karlovy Vary se uskuteční v úterý 2. ledna. Průvod vyrazí od magistrátu před hlavní poštu, odkud se malí Melicharové, Baltazarové a Kašparové rozejdou do všech stran vybírat prostředky. Ty poslouží týdennímu stacionáři pro osoby s Alzheimerovou chorobou, konkrétně na zvelebení části jeho zahrady. „Sbírka bude mít tradiční průběh. V 10 hodin se sejdou koledníci před budovou karlovarského magistrátu v Moskevské ulici, odkud vyrazí na třídu T. G. Masaryka.

Tady se uskuteční svěcení kříd a menší hudební program dětského sboru," informoval Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary.

Účast přislíbil také plzeňský biskup Tomáš Holub či vedení města a kraje. „V našem stacionáři pro osoby s Alzheimerovou chorobou ve Staré Roli bychom rádi přetvořili část pozemku na terapeutickou zahradu. Zde by se pak mohli klienti pohybovat sami, bez cizí pomoci," dodal Klůc.

Na třicet skupinek koledníků se bude od pondělí pohybovat i na Sokolovsku. Tříkrálovou sbírku tam již tradičně pořádá Farní charita v Sokolově, které se například loni podařilo vybrat okolo 120 tisíc korun. „Letos se do ulic vydá na padesát dobrovolníků, zavítají do malých obcí i většiny měst na Sokolovsku," říká ředitel Farní charity v Sokolově Ján Sebján. Do tříkrálové sbírky se tak zapojí skauti z Habartova, spolku Royal Rangers z Kraslic, děti ze základních škol z Bukovan a Dasnic a také klienti Denního centra Mateřídouška v Chodově.

„Tři králové vyjdou v pondělí ze Starého náměstí v Sokolově, odkud budou s požehnáním vysláni z kostela sv. Jakuba, kde se uskuteční v 17.45 hodin slavnostní zahájení," uvedl Sebján. Skupiny tří králů pak budou lidé potkávat až do 8. ledna. Výtěžek poputuje například na provoz Domácího hospice Motýl a ubytovny pro lidi bez vlastního domova v Oloví, na adopci na dálku či farním charitám.

Tradiční sbírka zavítá i do Chodova na Sokolovsku, kde ji s farní charitou pořádá dětský oddíl TOM 6110 – Hroši Chodov. Začne v úterý 3. ledna a koledníci se budou v ulicích města pohybovat až do pátku 7. ledna. Pořadatelé upozorňují, že dětští koledníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou a patřičnými povoleními. Výtěžek bude věnován na stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou.