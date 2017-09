Tucet školáků dostane autobus

Březová – Na březovskou radnici se obrátili rodiče školáků, kteří z tamní přidružené vísky Kamenice jezdí do základní školy.

Prvňáci v BřezovéFoto: Deník / Cichocki Roman

Své děti nemohou každý den z různých důvodů vozit do školy a zpět, a tak chtějí autobus. Zajištění autobusové linky pro 12 kamenických školáků se plně hrazené z rozpočtu Březové nejevilo jako reálné.

Město se proto obrátilo na kraj s tím, zda by byl ochoten pomoci financovat tuto službu.

„Po dlouhé době se musím vyjádřit kladně k provozovateli autobusové dopravy. Karlovarský kraj nám je ochoten vyjít vstříc a s autobusovým spojením slíbil pomoci,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

Autobusový spoj chce město provozovat dvakrát denně, tak aby v ranních hodinách navazoval začátek vyučování. Zpět by mohl jezdit zhruba v půl třetí.

Do zastupitelstva proto půjde souhlasné stanovisko vedení města, které by se mělo podílet měsíčně částkou 7 tisíc korun. Spoj by měl být provozován zkušebně do konce tohoto roku a poté se vyhodnotí jeho vytíženost. Podle ní se rozhodne, co dál. Prvně by měl autobus vyjet 2.října tohoto roku. Březová byla podle slov starosty připravena i na krizovou situaci. V takovém případě by pro svoz školáků použila svůj nový vůz - tranzit.