Klingenthal – Vogtland Arena v německém Klingenthalu u Kraslic se v sobotu stane dějištěm bitvy nejlepších německých sportovních dřevorubců.

V aréně změří síly nejlepší dřevorubci.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Desítka z nich bude bojovat ve vylučovacím závodě o to, kde se stane mistrem Německa.

Na borce budou čekat hned tři vysilující závody. Očekává se návštěvnost tisíců návštěvníků z české i německé strany.

V aréně se skokanským můstkem se představí osminásobný německý mistr Dirk Braun z Winterbergu. Mezi favority patří i Robert Exner z Gaggenau-Hörden a Danny Mahreh.

Už před německým mistrovstvím, které začíná v 15 hodin, nastoupí nejlepší sportovní dřevorubkyně a dorostenci země. Od 11 hodin budou nejlepší ženy z celého Německa bojovat o titul mistryně Německa.

Vstupenky na mistrovství stojí v pokladně arény 12 eur. Děti od 4 do 17 let zaplatí 6 eur, děti mladší čtyř let mají volný vstup.