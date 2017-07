V nemocnici se hlásí nové posily

Sokolov – Jedna nabídka k sňatku, k tomu několik čokolád a bonbónů. Vedle toho zvýšení kvalifikace a konečně dostatečně kvalitní praxe.

Dvě z nově nastoupivších zdravotnických asistentekFoto: Deník / Cichocki Roman

To jsou vedle standardního platu bonusy, které při svém novém zaměstnání v sokolovské nemocnici získaly nově nastoupivší zdravotnické asistentky Vanda Džujíková a Natálie Přerostová. Ty od začátku prázdnin působí na interním oddělení.

„Do sokolovské nemocnice nastoupilo sedm čerstvých absolventek oboru zdravotnický asistent. Vypomáhají tu o prázdninách. I když půjdou v září znovu do školy, některé zůstanou na částečný úvazek,“ potvrdila mluvčí nemocnice Markéta Singerová. „Moc nás to baví. Konečně děláme odbornou a plnohodnotnou práci, o kterou jsme stály. Během školní praxe to nebylo takové. Navíc je tu skvělý kolektiv sester,“ uvedla děvčata jednohlasně. Pacienti jsou na obě pohledné zdravotní asistentky milí, někteří jim nabízí čokoládu nebo bonbóny. „Jeden starší pán mi nabídl, že si mě vezme. Společně jsme se tomu zasmáli,“ uvedla Vanda.

Vanda a Natálie jsou obě čerstvé absolventky oboru zdravotní asistent na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech. Během prázdnin vypomáhají na sokolovské interně, kde zastupují stálé pracovníky, kteří mají dovolenou. „Nejčastěji aplikujeme infuze. Staráme se o hygienu pacientů, polohování lůžek,“ vyjmenovala Natálie.

Před sebou mají přijímací řízení na vyšší odbornou školu, pokud budou přijaté a absolvují, stanou se z nich plnohodnotné všeobecné zdravotní sestry. „Uvidíme, jak vše dopadne. Ve hře je několik možností. Případně bychom mohly obě vypomáhat i při studiu na částečný úvazek,“ říká Natálie.

Spolu s ní a její kamarádkou Vandou nastoupilo do sokolovské nemocnice ještě pět dalších spolužaček. „Já jsem si Vandu a Natálii vybrala a zatím nelituji. Děvčata jsou šikovná, mají zájem o tuto práci a chtějí si rozšířit své obzory,“ uvedla vrchní sestra interního oddělení Michaela Rauscherová. „Interna je pro ně nejlepší škola. Ten, kdo projde internou, má kvalitní základy pro práci zdravotní sestry a může se rozhodnout, jestli zůstane, nebo mu bude vyhovovat jiné oddělení,“ dodala.

(roc, ms)