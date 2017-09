V pátek startuje Sokolovská čurda

Sokolov – Od pátku 22. do neděle 24. září se uskuteční v Sokolově v Městském divadle již 15. ročník celostátní nesoutěžní přehlídky divadelních amatérských souborů Sokolovská čurda.

O šípkové Růžence aneb kouzelné divadloFoto: Deník / Cichocki Roman

Akci pořádá tamní Divadlo bez zákulisí. Letošní ročník nabízí sedm divadelních her včetně pohádky. Diváci se mohou těšit na pohádku O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO, císaře Napoleona uvidíte i jinak ve hře GENERÁLKA CÍSAŘE NAPOLEONA, co se může stát, když zasáhne změna zaběhnutý řád, ukáže hra DEBILOVÉ, uvidíme i pohybové divadlo JEDNOSMĚRNÍ LIDÉ, následuje hra na motivy stejnojmenné knihy KRÁL A LAZEBNICE, mimořádnou hereckou příležitost pro dva herce, muže a ženu, uvidíme ve hře DVA a přehlídku uzavře něžné ženské milostné koncertní monodrama ZNÁTE COCO CHANEL? V letošním roce připravili pořadatelé pro seniory nad 65 let malý dárek, kterým je zlevněné vstupné. Jako každý rok budou po představeních rozborové semináře, kde jsou vítáni diváci, aby mohli nahlédnout pod pokličku amatérského divadla. Z pestré programové nabídky si určitě vybere každý to své.