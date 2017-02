V Tříkrálové kavárničce si dáte kávu a podpoříte tím charitu

Sokolov - Posedíte v příjemném, útulném prostředí, dáte si kávu nebo třeba čaj a podpoříte tím projekty farní charity. Tuhle možnost nabízí nově otevřená Tříkrálová kavárnička v Sokolově.

V Tříkrálové kavárničce vám Petra Kesslová připraví různé druhy kávy do šálků se speciálním logem.Foto: Lucie Žippaiová

„Před týdnem jsme kavárničku slavnostně otevřeli. Pracovně byl u nás zrovna biskup František Radkovský, tak se sem taky přišel podívat," pochlubil se ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján. Do kavárničky můžete zajít každý všední den od 7 do 19 hodin a z každé objednané kávy nebo čaje přispějete několika korunami i na projekty farní charity. „Provozujeme Domácí hospic Motýl, šatník charity, Dům pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví a peníze rovněž použijeme i pro děti v projektu Adopce na dálku," vyjmenoval ředitel projekty, které návštěvníci podpoří.

Kavárnička je malá, posezení je zhruba pro šest osob a dva lidé najdou místo i u baru. V létě pak bude možnost vypít si kávu i na venkovní terase. „Zatím je to tu nové, ale myslím, až se to rozkřikne, že si kavárnička své návštěvníky najde. Věřím, že se sem lidi naučí chodit. Není to na ulici a někteří lidé mají radši klidnější posezení s přáteli při kávě. Rády sem třeba chodí ženy, které jsou vedle v kadeřnictví," poznamenala Petra Kesslová, jedna ze dvou obsluhujících.

Ta je za tuto pracovní nabídku velmi ráda. Má zdravotní omezení a téměř tři roky nemohla najít práci. „Rok a půl jsem byla evidovaná na úřadu práce. A pak jsem našla inzerát farní charity, že shánějí právě někoho se zdravotním postižením na zkrácený pracovní úvazek," přiblížila. I její kolegyně má zdravotní omezení. „Vytvořili jsme tu dvě pracovní místa právě pro osoby s nějakým handicapem," vysvětlil ředitel Sebján.

Podpořit charitu při své návštěvě můžete i dalšími způsoby. V prostorách kavárničky je dobročinný antikvariát, kde je možnost si za 30 korun zakoupit vybranou knížku. A určitě zaujme i akce Zavěšené kafe. „Někdo přijde, dá si kávu, a pokud chce udělat dobrý skutek, zaplatí ještě jednu. Obsluha pak zavěsí na věšáček hrnek, a když přijde někdo, kdo je třeba v tísni nebo nemá peníze, dostane kávu zdarma," popsala Kesslová.

Nejdůležitější v činnosti kavárničky je samozřejmě propagace a podpora projektů charity, ale plánují se časem i různé akce. „Připravujeme například autorská čtení nebo malé recitály. Teď právě jednáme s paní Ludmilou Křivancovou, která by tu četla ze své knížky," doplnil ředitel farní charity.

A kde kavárničku najdete? Když půjdete od Hornického domu směrem k evangelickému kostelu, nemůžete přehlédnout poutač s jejím logem.