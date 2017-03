V ulicích Chodova přibudou řidičům nová parkovací místa

Chodov – Nová parkovací místa ve Smetanově ulici plánuje vybudovat město Chodov. Jejich počet má stoupnout poté, co město nechá levou stranu ulice upravit na šikmé stání, a to od družiny směrem k tělocvičně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

V místě je dosud možné parkovat pouze podélně mezi ostrůvky, radnice však už zadala projektantovi požadavky na změnu. „Pověřili jsme projektanta, aby nově zpracoval bezpečný přístup do areálu školy J. A. Komenského a zároveň aby v ulici vznikla nová parkovací místa," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že snahou města je, aby děti přecházely do budovy co nejblíže k přechodu. Stávající hlavní přístup do školy, kam často zajíždějí motoristé, bude od nového školního roku pro automobily uzavřen zákazovou značkou.

Do úpravy ulice se chce město pustit nejdříve v příštím roce. Náklady a konkrétní počet nových míst upřesní až projektová dokumentace.

Chodov se parkováním ve městě zabývá dlouhodobě a v posledních několika letech nechal postavit desítky parkovacích míst. Ulehčilo se tak například motoristům v ulicích U Koupaliště, Revoluční a Tovární.