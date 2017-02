Vést firmu není žádná sranda, je to velká zodpovědnost

Sokolov - V našem katalogu si můžete vybrat líčení pro různé příležitosti, nabízíme vám vlasovou kosmetiku, péči o pleť. V naší bance si můžete založit účet, pro letošek máme i zajímavou novinku. Pokud nemáte řidičské oprávnění, naše autoškola se postará. Podobné nabídky zaznívaly v Hornickém domě ze všech stran. Vládl tu čilý ruch, tak jak je na veletrzích zvykem. A možná mnozí i na chvíli zapomněli, že je to všechno jen jako, protože šlo o veletrh studentských fiktivních firem.

Nejdelší cestu na veletrh vážily tři dívky, které přijely ze slovenského města Šaľa. Ve své firmě Excelencia, s.r.o., nabízejí líčení, postarají se o účesy, vlasy, nehty. „Když máte problémy s pletí, poradíme vám, jakou kosmetiku zvolit nebo čemu se vyhýbat," přiblížila jedna ze studentek Laura Reháková. Spolu s kolegyní Viktorií Sztezkálovou studují obchodní akademii. Vedení fiktivní firmy je baví. „Naučíme se v první řadě komunikovat s lidmi. Pokud jednou budeme chtít založit firmu, víme, jak to bude fungovat," zhodnotila Laura. „Zjistily jsme, že to není žádná sranda, ale že je to vážně velká zodpovědnost," poznamenala. Ve firmě podniká devět dívek, které si rozdělily jednotlivé činnosti, mají oddělení marketingu, personální, někdo se věnuje účetnictví. Studentky strávily v Sokolově tři dny, podívaly se i do okolí, například do Karlových Varů, a jak se svěřily, moc se jim u nás líbilo.

Možnost získat řidičské oprávnění, udělat si kondiční jízdy nebo třeba školu smyku nabízela Autoškola Kateřina Lavičková, zastupující Střední školu živnostenskou Sokolov (SŠŽ), která veletrh pořádala. „Hlavně vedením fiktivní firmy získáváme zkušenosti. Hodně lidí se bojí nových věcí. Když si to vyzkouší, jsou pak víc v klidu," zhodnotil přínos fiktivního podnikání Filip Štrasser. Jejich stánek byl na veletrhu doslova v obležení. Po splnění testu si zájemci mohli sednout za trenažér a to lákalo zejména žáky základních škol, kteří se právě teď rozhodují o svém budoucím studiu a přišli se inspirovat. „Rozhoduji se mezi ekonomikou podnikání a logistikou, tak jsem rád, že jsem to viděl a mohl si i něco zkusit," potvrdil Josef Rubeš z loketské základní školy.

„Fiktivní firmy jsou na školách zakládány hlavně z toho důvodu, že v současné době je docela komplikované, aby se žáci dostali na praxi přímo do firem," objasnila Terezie Petrovičová, zástupkyně ředitelky SŠŽ Sokolov pro praktickou výuku. Když před lety vznikl tento nápad, byla založena při Národním ústavu pro vzdělávání organizace CEFIF – Centrum fiktivních firem. Ta supluje v rámci podnikání stát, vede jim zdravotní pojištění, odvádí sociální, mají mezi sebou platební styk přes fiktivní banku. „Školy obchodují mezi sebou, objednávají zboží, vyfakturovávají ho, vedou účetnictví. Veletrhy jsou pak vyvrcholením a prezentováním se před veřejností," popsala.

Žáky podnikání „jako" baví. A jak sami zhodnotili, je jim přínosem. Někteří v dospělosti podnikají nebo pracují ve firmách rodičů a pak se jim tyto zkušenosti v každém případě hodí.