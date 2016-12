Vintířov nadělil milionový dárek místním hasičům

Vintířov - Dobrovolní hasiči z Vintířova dostali pod vánoční stromeček předčasný dárek. Je jím zbrusu nová velkoobjemová cisterna, která spolu s dovybavením stála bezmála 7,65 milionu korun. Novou techniku si slavnostně převzali v úterý 20. prosince.

Hasiči z Vintířova mají venku před svou novou stanicí vánoční stromek a pod ním jako dekoraci několik zabalených dárků. Ten prozatím poslední však museli postavit vedle stromku a zabalit ho by dalo jistě mnoho dnů práce. Je jím totiž nová cisterna na podvozku Scania. Pro technické fajnšmekry jde o označení CAS 30/9000/540–S2Z s podvozkem 6x6.

„Vozidlo je specifické právě velkou nádrží na vodu pro 9 tisíc litrů vody a dále pro 540 litrů pěnidla. Kabina pojme osádku 6 lidí. Jsme jednotkou JPO 3 a kromě Vintířova zasahujeme i v Novém Sedle, se kterým máme smlouvu. Na výjezdy samozřejmě jezdíme spolupracovat i do nejbližšího okolí Vintířova," říká velitel jednotky Robert Muchka.

Ten také spolu s ostatními spolupracoval zhruba dva měsíce na vybavení vozidla v THT Polička, jejíž obchodní ředitel Jaroslav Lorenz označil na předání s trochou nadsázky vintířovské hasiče jako velice náročné.

„Auto jsme ušili takzvaně na míru," potvrdil Muchka. Hasiči z Vintířova se také pyšní moderním zázemím nové stanice, na které je vidět, že obec jim jde na ruku. Hasiči jsou totiž podle starosty Jiřího Ošeckého taktéž garantem kulturních akcí v obci, jichž je nespočet.

Proto možná ani nepřekvapí odpověď velitele hasičů na otázku, co jim ještě chybí. „Vůbec nic. My máme to, co kolikrát nemají ani profesionální hasiči," dodal Muchka.