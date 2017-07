Vodáci vzdají závodem hold řece Ohři

Kynšperk nad Ohří – Vzdát úctu řece Ohři, pobavit se, zasoutěžit si, prohlédnout si přehradu Horka během dne otevřených dveří. Patnáctý ročník Dne Ohře nabízí pestrý a bohatý program.

Den Ohře je oslavou řeky. Lidé se mají s řekou seznámit a závodem O pohár Povodí Ohře jí vzdát úctu.Foto: Repro Deník

Nosným pilířem Dne Ohře je vodácký závod O pohár Povodí Ohře, ten se jede již podvanácté. „Je to závod amatérů, lidé by se měli seznámit s řekou a vzdát jí tímto závodem úctu,” přiblížil pořadatel Dne Ohře Miroslav Volf. Řeka se sjíždí od Chocovického mostu až ke kynšperské lávce, zhruba osmnáctikilometrový úsek. Vlastní lodě jsou vítány, je ovšem možnost si je půjčit v některé z půjčoven. Prezence proběhne ve 12 hodin v kempu Putzer, na vodu se závodníci vydají ve 14 hodin.

„Závod není o tom, kdo zvítězí, důležité je si řeku sjet. Důležité je to, aby se lidé přišli k řece podívat a zjistili, jak je ta naše Ohře krásná,” vyznal se Miroslav Volf, který Den Ohře pořádá už popatnácté. „Já jsem byl ten, kdo to vymyslel. Uvědomil jsem si zejména v době velkých záplav v roce 1997 a 2002, že by lidé neměli mít z řeky strach, ale vážit si jí. Měl jsem dokonce i takovou představu, že by se v tento den vyhodnotili ti, kteří na řece někoho zachránili nebo nějak pomohli,” poznamenal.

Den Ohře, to je i bohatý doprovodný program. Své dveře otevře přehrada Horka, zájemci si budou moci prohlédnout nejen prostory vodní elektrárny, ale i čističky, takže na vlastní oči uvidí, jakou vodu pijí. U lávky je čeká hudba v podání Dua Relax či Wopejkačů Cheb. Na minileteckém dni se představí letečtí modeláři. A protože se v Kynšperku vaří Kynšperský Zajíc, tedy pivo, zařazeno je i zápolení Zajíc skáče.

„Poběží se ze závodiště, kolem řeky do pivovaru, natočí pivo a zpátky,” popsal Volf. Čtyřčlenné mančafty se utkají v přetahování lanem. „Na vítěze čekají velké, hezké a zajímavé pivní ceny,” slibuje pořadatel. Den Ohře zakončí večerní ohňostroj.

Počasí slibuje, že o víkendu zase ukáže svou letní tvář, přijďte tedy v sobotu do Kynšperka vzdát hold řece Ohři. Program u lávky se rozjede ve 14 hodin.

Den Ohře 2017

12. ročník vodáckého závodu O pohár Povodí Ohře

prezence – 12.00 kemp Putzer

start – 14.00 Chocovický most

cíl – Kynšperk u lávky



Program

9.00 – 14.00 den otevřených dveří na přehradě Horka

14.00 – 17.00 – miniletecký den

14.00 – 18.00 Duo Relax

16.00 – Zajíc skáče

18.00 – Vatra Ohře

18.00 – 23.00 – Wopejkači Cheb

22.00 – ohňostroj