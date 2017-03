Vzděláváním proti handicapu. Střední škola je šancí pro mentálně postižené

Karlovarský kraj - I dospělí lidé mentálně postižení mají nově od letošního školního roku možnost se v Karlovarském kraji vzdělávat. Začala tu totiž fungovat Střední škola Euroinstitut, která jako jediná zajišťuje vzdělání v několika zařízeních na území kraje.

Střední škola Euroinstitut zajišťuje vzdělání v ústavech v celém kraji, například i v Radošově. Foto: Lucie Žippaiová

Bez školního vzdělání a kvalifikace práci dnes neseženete. A platí to i pro mentálně postižené lidi, kteří by pracovat mohli. V domovech, kde někteří z nich žijí, se klienti vzdělávají v rámci sociálních programů, které jsou zaměřené hlavně na sebeobsluhu a zapojení do života. Dnes řada klientů z domovů navíc chodí do střední školy Euroinstitut. Je to praktická škola a učiliště a na vzdělávání mentálně postižených žáků je cíleně zaměřen. „Jde nám hlavně o praktickou výuku, aby naši absolventi mohli najít práci. Ti zdatnější dokonce získají výuční list v oboru Úklid a výpomoc," uvedl Vladimír Hůrka, ředitel Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji.

Škola sídlí v Jáchymově, ale vzdělává lidi v ústavech v celém Karlovarském kraji. Jedním z nich je i Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Sokolík v Sokolově. I tady působí speciální pedagogové, kteří jsou odborníky na výuku postižených. Patří mezi ně i Eliška Bachroňová. „Učíme klienty hlavně praktické věci, vaříme, šijeme, děláme různé manuální práce, například žehlení. Naši žáci jsou nadšení, baví je to a rádi nás pokaždé vidí," popsala. U ležících klientů probíhá vzdělávání na pokoji u lůžka formou konzultací. Pedagogové úzce spolupracují se sociálními pracovnicemi a zdravotními sestrami.

Euroinstitut připravuje do práce své učně a žáky podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci chodí do praktické školy nebo se vyučí v učebním oboru kategorie E. Je to nižší střední vzdělání, ale absolventi získají výuční list. Ten je důležitý pro start na trhu práce. Práci pomáhají sehnat agentury pro obtížně zaměstnavatelné osoby, úřad práce a hospodářská komora. Nejvíce pomáhá to, že praktický výcvik probíhá i na pracovištích reálných firem. Ty pak mají možnost si vybrat ty žáky, kteří u nich zůstanou pracovat i po skončení školy.

Střední škola učí ještě v ústavech DOZP Radošov, Pata Hazlov, DOZP Pramen Mnichov u Mariánských Lázní, DOZP Rudné u Nejdku, DOZP v Mariánské, Chráněné bydlení Sokolov, Dolmen Sokolov a Škola K.Vary - nábřeží Jana Palacha.