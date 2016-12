Z Kraslic se díky simulátoru dostali až do nablýskané šou formule 1

Kraslice - Když se řekne Kraslice, mnoho lidí si vybaví světově proslulou fabriku na výrobu hudebních nástrojů pod původním názvem Amati. Zdejší rodák Petr Lisa to chce změnit. Jeho snem je, aby se po vyslovení jména Kraslice většině z nás vybavily také jeho špičkové profesionální simulátory. O tom, že to myslí vážně, svědčí fakt, že do jeho kraslické firmy míří česká i evropská esa mezi jezdci a jeho simulátory znají a objednávají po celém světě. A nejen to. Před Vánocemi jeho firemní tým postoupil zase o nějaký ten level výše. Dostal totiž pozvánku mezi ty nejlepší. Vybrali si ho organizátoři Grand Prix Abú Zabí, závodu prestižní formule 1, která se jede na okruhu Yas Marina ve Spojených arabských emirátech. Jeho firma patří mezi nejrychleji se rozrůstající společnosti tohoto oboru ve střední Evropě. Co vše předcházelo jeho pozvání mezi absolutní špičku či jaké má plány do budoucna, nastínil v rozhovoru pro Deník.

Jak jsi přišel na to, stavět profesionální simulátory?

Jeden z prvních jsem měl přímo doma v paneláku a jezdil v něm světovou ligu. Začínal jsem zhruba před patnácti lety, kdy jsem skončil s kariérou vrcholového sportovce v dráhové cyklistice. Ve světové lize se jezdí virtuální závody, kde závodí 30-40 tisíc jezdců z celého světa. Docela se mi dařilo. Byl jsem v této konkurenci mezi nejlepší pěticí. Jsem ajťák (specialista informačních technologií, pozn. redakce), a tak jsem přemýšlel nad tím, jak simulátor stále zdokonalovat, aby byl co nejvíce věrný realitě v závodním autě. Hledal jsem něco podobného na internetu, ale buď to nebylo, nebo to bylo hodně drahé. Navíc těch pár firem, co to nabízely, mělo menší znalosti než já. Tak jsem se rozhodl, že založím firmu a budu vyrábět profesionální simulátory.



Simulátory stavíš sám?

Já jsem ajťák, jak jsem říkal, tudíž jsem potřeboval ještě někoho technicky zdatného a tím je můj kolega Pavel Dyk, se kterým jsem jezdil virtuální závody. Takže jsme se domluvili a udělali spolu takovou dvojku. Já jsem přes počítače a kolega přes výrobu. Tímto spojením vznikl Motorsport Simulator. Začínal jsem od nuly. Na okruhu v Mostě jsem chodil s igelitkou plnou letáků a rozdával je s kolegou a prezentovali jsme náš simulátor. Pak koupil náš simulátor jeden z nejbohatších lidí na Slovensku Patrik Tkáč. Dnes máme showroomy v Moskvě, Německu, Polsku.



Jezdí k vám testovat špičkoví jezdci. V čem je kouzlo vašich simulátorů?

Motorsport Simulator věrně napodobuje skutečnou jízdu díky zapojení řady různých technik, ke kterým využívá 3 osy pohybu. Naše simulátory jsou navrženy tak, aby optimálně propojovaly principy kinestezie a propriorecepce. Toto pojetí se často využívá v pokročilých olympijských tréninkových programech. K co největšímu realismu používáme profesionální volant vyrobený právě pro stavbu našich simulátorů. V kombinaci s nejlepšími simulacemi dnešní doby vás volant dostane tak nejblíže realitě, jak je to jen možné. Pro rallye máme také hydraulickou ruční brzdu. Dále používáme profesionální hydraulické brzdy s tlakem na brzdu až 120 kilogramů. K zobrazení nám slouží 3x 55" LCD monitory, který zajistí panoramatický výhled jako z reálného auta. Zvuk obstarávají 5.1 reproduktory o výkonu 500 W. Pro ještě větší realitu jsme vyvinuli systém, kdy vás při brždění stahují pásy, a máte tak lepší pocit při brždění. Používáme high-end počítače, aby vše bylo absolutně plynulé a s co nejmenší odezvou. Také se věnujeme vytváření fyzikálních modelů závodních aut, aby vytvořený model auta v simulátoru byl co nejvěrnější. Vyjde také mnohem levněji. Jen pro srovnání, například 3 hodiny jízdy ve Ferrari Challenge stojí 2 miliony korun, v Porsche Cup se za stejný čas platí 1,5 milionu.



Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že jízda je opravdu reálná a pro laika nic jednoduchého. Plánujete poskytovat služby i veřejnosti?

Ano, chceme. Zatím poskytujeme testování jen závodním týmům a jezdcům. Teď nově to zde uděláme i pro veřejnost. Zkusit si to tak bude moci opravdu každý. Viděl jsi sám, že to je opravdu zážitek. Závodní jezdci, kteří zde testují naplno, lezou ze simulátoru s promočenou kombinézou. Zkusili to zde mnozí ze světové špičky. Profíci, kteří nechtěli publicitu. Přesto přijeli až do Kraslic.



Proč Kraslice? Jinde byste možná expandovali rychleji. Co konkurence?

Kraslice proto, že jsem zdejší rodák a patriot! Mohl jsem jít jinam, ale chci podnikat tady. A konkurence? Ta nespí, proto se stále rozvíjíme. Snaží se nás válcovat, ale mnoho věcí kopírují od nás. Máme výhodu, že naše myšlenky jsou stále o krok napřed. Video na sociální síti, kde předvádím jízdu na simulátoru, zhlédlo téměř 15 milionů lidí. Naše profesionální simulátory ke své přípravě využívají profesionální týmy a světoví jezdci a také mnoho dalších poloprofesionálních i amatérských jezdců.



Co chystáte nového?

Aktuálně dodáváme novou verzi 2017. Ta se od té současné designově moc neliší, ale jde o různé menší updaty, které jsme vychytali na základě testování s reálnými závodníky. Nově testujeme i virtuální realitu, ale musíme si ještě počkat na větší rozlišení, aby se to kvalitativně vyrovnalo současným LCD panelům. Poté bude samozřejmě virtuální realita poskytovat ještě větší požitek z jízdy.



Dokončujete novou halu. Co v ní budete nabízet?

Máme zde zázemí a také showroom, kde plánujeme mít minimálně tři simulátory. Ty budou sloužit pro výcvik profesionálních i amatérských jezdců, pro firemní akce i pro širokou veřejnost, jak jsem avizoval. Nabízíme též eventy v oblasti motorsportu na klíč a nově budeme nabízet taxi jízdy v závodním caterhamu.



To je věc, která takzvaně praští do oka při vstupu do showroomu. Tvůj relax?

Caterham 485R. To auto má 245 koní a váží lehce přes 500 kilo. Podle mě je to nejzábavnější auto na světě. Jezdím s ním závody do vrchu. Neskutečná síla motoru bez jakýchkoliv posilovačů řízení či brzd.



S proslavením Kraslic to myslíš vážně?

Jasně! Už nyní dokážeme přivést do malých Kraslic velké osobnosti z celého světa. Jsem opravdu rád, že můžu dál proslavit Kraslice jako takové.