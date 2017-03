Za hlavou státu dorazil i Cirkus Zeman

Sokolov – Na Starém náměstí v Sokolově čekali ve čtvrtek odpoledne na prezidenta Miloše Zemana jeho příznivci i odpůrci. Ty druhé nazval prezident idioty. A to především proto, že na jejich transparentu měl být podle prezidentových informací nápis Cirkus Zeman a jeho kompars.

A kompars, to měli být samotní lidé, kteří za prezidentem přišli. Sokolovák Miroslav Balatka, který transparent držel, oponoval, že prezident opět lže a o komparsu žádná zmínka na jeho transparentu není. Dotazy samotných občanů se při debatě s prezidentem točily kolem nepřizpůsobivých občanů, průmyslové zóny a s tím související nezaměstnanosti a také kolem kšeftů s bydlením.

Cirkus Zeman, Známý asijský komik opět v Sokolově, Vítej Mioš! v azbuce, Sláva už jen rok anebo Nežádám nic nemožného, prezidenta chci slušného. I s takovými transparenty vítali lidé v Sokolově prezidenta Miloše Zemana. Jeho debatu s občany nenarušovali, vždy počkali, až prezident domluví a odpoví na otázku, a poté se frkačkami či bubínkem a činely připojovali k potlesku občanů.

„Je to podobné jako v televizní show Jana Krause, když se někdo pokusí o vtip a lidé tleskají a kapela se přidává. S velkou radostí vítáme poslední rok prezidentování Miloše Zemana, ostudy této země," řekl jeden z přítomných Tomáš Kábrt. K němu se přidali i další.

„Z Prahy přijel výborný asijský komik a my jsme ho přišli přivítat i s transparenty. Přijel Cirkus Zeman a my jsme nemohli zůstat stranou," řekl Balatka.

„Myslím si, že můj transparent mluví za vše. Nechci opravdu nic jiného než slušného prezidenta, a to ten náš není," řekla Tereza Flaková.

Skupinku lidí sledovali policisté v civilu a jednal s ní i antikonfliktní tým.

Na mítinku slíbil prezident občanům, že se bude pídit po tom, proč stát podporuje pouze chebskou a nikoli tu sokolovskou průmyslovou zónu, když je v Sokolově osmiprocentní nezaměstnanost. „Myslím si však, že v této skupině lidí ne každý chce pracovat. A pokud pracovat nechce, navrhuji sebrat těmto lidem sociální dávky," řekl Zeman.

Horní Slavkov bojoval při návštěvě Miloše Zemana s větrem, stan drželo osm hasičů

Horní Slavkov – Město Horní Slavkov, které včera navštívil prezident Miloš Zeman, bojovalo s větrem. A to na tamním náměstí před radnicí, kam hlava státu přijela debatovat s veřejností. Proti ale bylo počasí.

Na náměstí vzniklo provizorní zaplachtované pódium, na kterém byly kromě aparatury umístěny i venkovní ohřívače. Silný vítr přitom ještě před samotným usednutím Miloše Zemana aparaturu porazil. Ochranka pak ihned celé pódium zkontrolovala a na místo přispěchala skupinka osmi hasičů, kteří během diskuse s občany stan přidržovali.

Ve Slavkově zaujal Zemana zejména boj radnice proti neplatičům. Ta začala zazdívat vchody do jejich bytů.

„Je to sice podle mého brutální krok, ale jak se ukázalo, účinný. Doporučil bych ho i v jiných městech, třeba v Sokolově, neboť se platební morálka neplatičů zlepšila o 80 procent," konstatoval Zeman.