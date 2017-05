Za štempl od psychiatra záchytka zdarma

Karlovarský kraj - Motivační program pro zachycené pacienty protialkoholní záchytné stanice zdravotnické záchranné služby. To je vznešený název pro alkoholiky, kteří při splnění jediné povinnosti, a to je donést do patnácti dnů potvrzení o vyšetření psychiatrem, budou mít nocleh v tomto zařízení zcela zdarma.

Přitom cena ošetření pacienta na záchytce normálně činí za osm hodin 3.400,- korun. Krajská rada už s tímto novým modelem léčby alkoholiků souhlasila. Podle krajského radního Jana Bureše (ODS) tak budou lidé, kteří holdují alkoholu, pod lékařským dozorem a snaha o jejich vyléčení se u některých možná setká s úspěchem. „Cílem motivačního programu je odborně pracovat s pacienty protialkoholní stanice i po jejich hospitalizaci na záchytné stanici, přivést je na specializované vyšetření na psychiatrii, tak aby s nimi byla pokud možno zahájena léčba jejich závislosti," doslovně stojí v důvodové zprávě. ČTĚTE TAKÉ: Selfie v kolejích. I tak končí mladé životy Spolupracující psychiatrické ambulance budou vždy klientovi záchytky doporučeny. Podle vedení kraje zavedení tohoto motivačního programu nebude mít dopad na rozpočet Karlovarského kraje. Protialkoholní záchytná stanice je provozována pod Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací. Kontaktním místem pro spolupráci alkoholiků s lékařem bude podle krajské mluvčí Pavlíkové akutní lůžková psychiatrická ambulance v nemocnici v Ostrově. Podle Marcela Vlasáka, velitele karlovarské městské policie, jde o dobrou myšlenku, ale opilci, které strážníci odvážejí na záchytku opakovaně, to dělat nebudou. Loni strážníci měli s opilci téměř 200 výjezdů. Z toho se 124 lidí dostalo na záchytku jednou a 22 opakovaně. „Kdybychom eliminovali 18 procent těchto lidí, pak ušetříme náklady i práci," dodal velitel Vlasák.

