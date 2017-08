Zábava hlupáků aneb vandalové řádí. Škody jsou ve statisících

Karlovarský kraj - Posprejované vagony, zničené lavičky, ulámané části soch nebo poškozené stromy. S nálety vandalů se musí potýkat města v Karlovarském kraji. Ataky se nevyhýbají ani menším obcím. Škody jdou přitom do statisíců.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Miroslav Kucej

S vandaly se potýká i Cheb, a to poměrně často. „Například v loňském roce to bylo dvakrát zapálení Krista na Františkánském náměstí, kdy pojistná událost vyšplhala k 250 tisícům korun za restaurování díla,“ potvrdila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková. „Častým jevem jsou i graffiti na autobusových zastávkách nebo rozbité skleněné výplně. Dále jsou to posprejované školské budovy, altány, v poslední době například Egerwarte, na šancích chebského hradu, nebo došlo k zahoření kontejnerů, loni třeba u 6. základní školy. A letos jsme řešili i posprejované kostelní schody u kostela sv. Mikuláše nebo poničené exponáty nově instalované dětské výstavy Kouzelný les. To jsou některé příklady projevů vandalismu v Chebu a okolí. Město to řeší v rámci pojistných událostí a za rok 2016 se částka vyšplhala k 300 tisícům korun za opravy a údržbu poničených věcí,“ dodala chebská mluvčí.

Nejinak je tomu také v Mariánských Lázních. Tam se vandalové zaměřili například na golfové hřiště. Greeny byly zasažené neznámou chemikálií, která způsobila spálení trávy. Vandalové mají na svědomí také zničení tří javorů v mariánskolázeňské aleji a poškození dalšího stromu.

Aš se zase potýká se sprejery. Někteří z nich jsou schopni posprejovat všechno, co vidí. To byl případ třicetiletého muže, který si za cíl vybral sedmnáct objektů. Většinou se zaměřil na dopravní značení, ale označil i fasády nebo lampy veřejného osvětlení.

Ničitelé děsí i malé obce na Chebsku. „Musím přiznat, že mne stále více znepokojují projevy vandalismu,“ uvedl starosta Tuřan František Andresík. „Proto se stále intenzivněji zajímám o možnost nainstalování bezpečnostních kamer na vybraná místa.“

Vandalismus se nevyhýbá ani historickému Lokti. „Řešili jsme v minulosti například poničené autobusové zastávky či lavičky v altánku. Z poslední doby je to potom případ, kdy vandalové naházeli kanály z mostu do řeky Ohře,“ potvrdil místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Jak doplnil, na fasádě školy se podepsala i ruka sprejera. Loketští policisté mají v boji s těmito nešvary největšího pomocníka v novém, lepším kamerovém systému. „Kamerový systém monitoruje především všechny hlavní vjezdy do města a náměstí. Kamera je schopná zachytit SPZ auta, menší detaily a je pohyblivá a přizpůsobená i pro noční vidění,“ popsal místostarosta nový systém monitorování. „S vandalismem se stále potýkáme, ale alespoň tímto způsobem se ho snažíme z města vytěsňovat,“ doplnil.

V Karlových Varech se strážníci potýkají s vandalismem také, ale čím dál tím méně. „Obecně lze říci, že nejvíce dochází k poškozování majetku o víkendech, kdy opilci ničí dopravní značky, odpadkové koše, popelnice, ničí přístřešky autobusových zastávek nebo třeba přemisťují přenosné dopravní značení. Další způsoby ničení kolikrát nejsou spojeny s alkoholem, ale nejspíš touhou něco ukořistit. O tom by mohla vyprávět Lavička Václava Havla v sadech Karla IV., která patří k nejčastějším cílům rozkladačů,“ dodal Jan Trojáček z městské policie.