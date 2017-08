Zachrání koupaliště přírodním biotopem?

Kraslice – Obyvatelé sedmitisícových Kraslic na Sokolovsku musí v parných dnech dojíždět za koupáním. Svítá však naděje, že v příštích letech nechá město obnovit kdysi oblíbené místo ke koupání. A to vodní nádrž Glasberg, která se tyčí nad samotným městem.

PŘÍRODNÍ BIOTOP. Takto by se v budoucnu mohla proměnit vodní nádrž na Glasbergu v Kraslicích.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Radnice se pustila do geologického průzkumu a nyní už má hotový projekt tak, aby mohla začít hledat vhodné dotace. Vybudovat tam přitom chce přírodní biotop. To by znamenalo nízké náklady na provoz, neboť koupaliště by nepotřebovalo vlastní úpravnu vody. „Ještě nyní pracujeme na projektové dokumentaci k vodovodu a kanalizaci, neboť se zjistilo, že voda na Glasbergu není úplně ideální,“ řekl radní Zdeněk Bíba. Město pak podle jeho slov bude hledat vhodné dotace. „Kompletní obnova areálu by vyšla až na 27 milionů korun. To z vlastních zdrojů nezvládneme,“ poukázal. Věří však, že potřebné peníze v první fázi na vybudování biotopu, se sehnat podaří.

Na v minulosti hojně navštěvovanou vodní nádrž je nyní smutný pohled. Areál je zpustlý a zarostlý. Lidem v letních měsících nezbývá, než se jezdit koupat do okolí. A to třeba do sousedního německého města Klingenthal, kde ještě loni měli koupaliště podobné tomu na Glasbergu. Nyní se ale Němci pustili do jeho proměny. Na návštěvníky tak čeká moderní zázemí. Lidé z Kraslic to přitom na místo mají autem zhruba deset minut.