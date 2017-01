Zakažte popcorn v kině, volají někteří diváci

Sokolov - Zpožděné začátky představení, rušení během promítání či nepořádek po představení, kdy to mezi sedadly v kině Alfa vypadá jako po nějaké party. Podle některých diváků za to může popcorn, a proto žádají zákaz jeho prodeje v kině. Podle jiných tato pochutina zase patří neodmyslitelně k návštěvě kina a za vše může divák, který se chová nekulturně.

Diváci jsou rozladěni a nemile překvapeni celkovou atmosférou. Promítání začínají se zpožděním, protože diváci v sále čekají na opozdilce, kteří se zásobují u bufetu, kde se těsně před představením tvoří fronty. To, co si nakoupí, poté konzumují během produkce a po filmu je to mnohdy vidět v zaneřáděných uličkách. Někteří z nespokojených diváků proto žádají zákaz prodeje popcornu nebo pouštění opozdilců do sálu. To by však podle vedení kina způsobilo ještě větší problémy.

„Dodržení jeho začátku je podmíněné nejenom rychlostí obsluhy na baru, ale hlavně příchodem návštěvníků s dostatečnou časovou rezervou. Pokud tak návštěvníci neučiní, tak se tomuto zdržení u hojně navštěvovaného filmu bohužel nevyhneme. Snažíme se našim divákům vyjít vstříc a hlavně být solidární. Pravidlo, kdo přijde pozdě, tak má smůlu, tudíž u těchto filmů neaplikujeme," říká ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček.

Podle něj je třeba si uvědomit, že pokud by zahájili promítání bez zpoždění a po několika minutách do sálu dorazily další desítky návštěvníků, tak by míra nespokojenosti byla mnohem vyšší a došlo by k rušení diváků během projekce. „Nepořádek, šustění a kulturní úroveň jsou otázkou slušného chování každého diváka," dodal Sedláček.

Někteří lidé si nedovedou bez popcornu představení představit. „Chodím na filmové projekce s dětmi a koupě popcornu tak nějak patří k návštěvě kina, vždy se těší jak na film, tak na tuto, pro ně, pochoutku. Zároveň souhlasím, že divák by po sobě neměl nechat bordel, ale těch slušných je podle mě většina," říká Diana Prokešová.

Je třeba dodat, že sokolovské kino je velmi úspěšné. Filmové novinky v Alfě přilákaly v loňském roce bezmála 36 tisíc diváků. Do nového roku vkročí s novou promítací technikou i elektronickými vstupenkami. Oproti roku 2015 tak stoupla návštěvnost o šest tisíc diváků.

„Samozřejmě se budeme i do dalších let snažit tento trend udržet a podnikáme k tomu určité kroky, ať už jde o modernizaci promítacího systému nebo prostor kina," dodal Sedláček.