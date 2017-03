Zámky v duchu renesance

Karlovarský kraj - Rekordní návštěvnickou sezonu z loňského roku chtějí letos zopakovat památky v Karlovarském kraji ve správě Národního památkového ústavu. Zatímco loni se zámek a hrad Bečov, zámek Kynžvart a zámek Valeč věnovaly rodu Lucemburků, letošní rok bude patřit renesanční šlechtě.

VZÁCNOST. Zámek Kynžvart ve svém trezorovém depozitáři ukrývá i první vydání slavné knihy z doby renesančního císaře Rudolfa II. Uranometria od Johanna Bayera z roku 1603. Jde o první moderní atlas nebeské sféry ze sbírek zámkuFoto: Deník / Bežáková Jana

„Loňská sezona byla mimořádně úspěšná,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu Dušan Michelfeit. „V Karlovarském kraji vzrostla návštěvnost o úžasných dvaatřicet procent. Nárůst návštěvníků způsobilo několik aspektů.“ Podle Dušana Michelfeita je velice příznivá situace pro návštěvu domácích památek. „Česká republika je vnímaná jako velmi bezpečná destinace a to je důležité pro návštěvníky ze zahraničí. Dalším faktorem je počasí. To ale nemůžeme ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit, je programová nabídka,“ přiblížil ředitel. Národní památkový ústav se proto rozhodl letošní rok věnovat několika tématům. „Tím prvním je téma renesanční šlechta. Cílem je během roku představit nejvýznamnější osobnosti renesanční aristokracie, architekturu, ale také hudbu nebo mobiliář,“ řekl Dušan Michelfeit. Druhým tématem je pak krajina. „Krajina nejen ve smyslu přírodního dědictví, ale také ve smyslu kulturního,“ přiblížil.



HRAD A ZÁMEK BEČOV

Jedenadvacátá návštěvnická sezona hradu a zámku Bečov přinese řadu novinek a také překvapení. To ale kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský drží zatím pod pokličkou. „Překvapení bude odhaleno počátkem května,“ přiblížil kastelán. „Mohu prozradit, že půjde o přírůstek do bečovských pokladů se zajímavou historií a přímou návazností na poslední majitele panství, vévodský rod Beaufort-Spontin,“ poodhalil Tomáš Wizovský. Návštěvníci bečovského zámku budou mít podle jeho slov možnost prohlédnout si tento předmět v rámci prohlídkového okruhu zámeckými interiéry. „Mohu ale slíbit, že se mají na co těšit.“ Mezi další kulturní novinky letošního roku patří také připravované letní kino, které bude promítat retro filmy s hradní tematikou. „Chystáme také Noc netopýrů, v rámci které návštěvníky čeká ukázka živých netopýrů a bohatý doprovodný program nejen pro děti. „Navážeme také na loňskou úspěšnou degustaci vín takzvaného tekutého pokladu, tedy vín z 19. století, nalezených spolu s relikviářem sv. Maura. V rámci události se veřejnost podívá do jinak nepřístupného depozitáře zmiňovaných vín,“ řekl Tomáš Wizovský. Do Bečova se vrátí také oblíbené Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, letos spojené s tematickým rokem renesanční šlechty. Nebude chybět ani Metternichova výzva, která spojí Bečov se zámkem Kynžvart. Na závěr návštěvnické sezony se chystá zpřístupnění další části areálu, a to zahájení provozu historické okružní vyhlídkové stezky.



ZÁMEK KYNŽVART

Kynžvart se bude po celou sezonu věnovat renesanční kosmologii a hvězdopravectví. „V zámecké knihovně se dochovala veliká sbírka rukopisů i starých tisků zabývajících se tímto tématem,“ informoval kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink. Mezi nejcennější tisky patří první vydání díla Astronome Nova od Johannese Keplera z roku 1609 a první vydání slavné knihy Uranometria od Johanna Bayera. „Během sezony se budeme snažit návštěvníky seznamovat s různými aspekty počátku astronomie,“ uvedl kastelán. Na zámku se bude mluvit například o historii a podobách slunečních hodin. „Doufáme, že společně s návštěvníky vytvoříme na nádvoří sluneční hodiny a budeme sledovat plynutí slunečního času,“ přiblížil Ondřej Cink. Mezi další akce patří Hvězdný piknik na ostrůvku, kde bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Johannese Keplera pak představí přední český vědec Jiří Grygar. Právě tady bude představeno dílo Astronoma Nova, které je při běžných prohlídkách uchováváno v trezorovém depozitáři. Druhým tématem je krajina. Zámek připravuje nevšední prohlídky zámeckého parku s Lenkou Křesadlovou, která je specialistkou na zahradní umění, nebo Piknik na ostrůvku s prohlídkami částí parku, které se obvykle neprezentují. Součástí pikniku bude i slavnostní křest zámecké lodičky, její spuštění na vodu, první plavba.



ZÁMEK VALEČ

Kromě tradičních akcí, jako je cestovatelský festival Zcestovalec, Slavnosti květů nebo festival Povaleč, se Valeč zapojí do tématu Krajina. „Máme v plánu cyklus přednášek,“ řekl kastelán Tomáš Petr. Budou se týkat barokní a pravěké krajiny v okolí zámku, kde byla objevena tři pravěká hradiště. „Kromě toho budou pokračovat noční prohlídky parku s lucernami,“ řekl kastelán. Hlavní prioritou pro letošní rok je oprava zámeckého skleníku.