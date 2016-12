Zanedbaný lesík pod rozhlednou se dočká obnovy

Sokolov - Zanedbaný lesík pod rozhlednou Hard se má změnit na odpočinkovou zónu. Úprava sítě cest, kácení i výsadba nové zeleně a také posezení. Tak by měla vypadat konečná úprava lesíku, který je dnes zanedbaný. Město již vybralo firmu, která neprodleně zahájí práce. Ty by měly být hotovy do léta příštího roku. Město za ně zaplatí 2,8 milionu korun.

Zanedbaný lesík se má změnit na odpočinkovou zónu.Foto: Roman Cichocki

„Práce začnou co nejdříve, v červenci příštího roku musíme mít hotovo. Lesík se změní v jakousi odpočinkovou zónu s lavičkami. S dětskými atrakcemi se zde nepočítá. Pracuje se i na přípravě druhé etapy revitalizace lesoparku, jejíž součástí by měla být i úprava svahu tak, aby byl vhodný na sáňkování," říká starosta Sokolova Jan Picka. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje necelou polovinu nákladů. Kácet a prořezávat se budou staré, přežilé stromy, které z lokality vytvořily tmavé místo bez druhové rozmanitosti. Nově by lesík měla oživit zahradní architektura, vysázeny budou nové stromy a keře. Nové cestičky ze zpevněného kameniva povedou od rozhledny Hard a od hřbitova. Ve strmějších úsecích například přibudou schodiště. Dnes zanedbaný lesík by se měl poté stát příjemným místem k procházkám. Již dnes je hojně využíván, ale jen jako zkratka ze sídliště Michal do centra, a to zejména ve dne. Za tmy zarostlým lesíkem moc lidí nechodí. Silnice vedoucí mezi kopcem a částí města, kde sídlí chemické závody, totiž nemá chodník a je velmi frekventovaná.

Autor: Roman Cichocki