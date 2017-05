Železniční modelářství, to je koníček na celý život

Sokolov – „Modelář, který říká, že má kolejiště hotové, tak lže," je přesvědčený Josef Němeček z Přeštic u Plzně, který přijal pozvání na výstavu modelů, která je až do soboty přístupná v Domě dětí a mládeže Sokolov.

On sám železnicím a železničnímu modelářství propadl už jako malý kluk a na výstavu se přijel pochlubit svým modulovým kolejištěm ve velikosti TT, které má digitálně řízený provoz, vlaky se zvukem, parní lokomotivu i s kouřem a celé na délku měří 20 metrů. „Celé jsem si ho vyráběl sám, stavím ho minimálně už 12 let,“ přiblížil Josef Němeček, pro něhož je železnice ale jenom koníčkem, protože pracuje jako hasič.

To jeho zdatný pomocník, devítiletý syn Adam, by jednou rád koníček povýšil na profesi. Zatím stál u modelu s parádní červenou čepicí na hlavě a tatínkovi pomáhal. „Pomáhám třeba všechny mašiny dát na koleje a pak je sklidit,“ pochlubil se. A taky mu skvěle šlo jejich ovládání. Tatínkova železnice se mu moc líbí. „Třeba tady u depa udělal táta úplně malinký popelník. A hodně se mi líbí, jak udělal blikající hasiče a dinopark,“ ocenil tatínkovu práci.

S tátou cestuje po výstavách po celé republice. „Doma je kolejiště složené, proto rádi jezdíme po výstavách,“ vysvětlil tatínek Josef. „S kolegou, který má podobný systém, obdobné velikosti, to čas od času někde spojíme na výstavě a to pak stojí za to. Dohromady nám tam jezdí téměř 40 souprav, které obsluhuje pět až šest lidí,“ doplnil.

Třídenní výstava Model klubu Sokolov ke Dni dětí se v DDM koná pravidelně každý rok. Neprezentují se tu jen železničáři, ale i letecká sekce a RC modely. „Jezdí se sem podívat i ostatní kluby z republiky, byli tu už třeba z Ústí, Mostu. A dokonce se sem chystají i z Německa,“ vyzdvihl vedoucí klubu Zdeněk Kropáček. Ten byl rád, že Josef Němeček přijel na výstavu své modulové kolejiště ukázat. „Je to dobré i pro děti z klubu. Aspoň vidí, co si samy budou moci v budoucnu udělat z těch modelů, které dneska vypadají, že jsou rozestavěné. Vidí, jak se to dá poskládat i jak je kolejiště flexibilní,“ poznamenal.

„I když vypadá, že je vše hotové, dodělávají se detaily, obměňuje se a opravují poškozené věci. Práce je dost na celý život,“ uzavřel Josef Němeček.