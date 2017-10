Zima se letos začne připomínat dřív. I podzim bude celkově chladnější

Karlovarský kraj – Zatímco loňské září bylo nejteplejší za posledních třicet let, to letošní bylo pro změnu nejstudenější za posledních deset.

Zima se letos bude připomínat dřív.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

A tento trend bude pokračovat. I říjen se podle slov Rudolfa Kovaříka, meteorologa ze Šindelové, zapíše do statistik jako nejchladnější za několik let. Příroda už teď jasně dává najevo, že zima se blíží a že s ní musíme letos počítat dřív, než bychom si možná přáli.

Rudolf Kovařík se již 15 let věnuje fenologii, tedy pozoruje, jak se projevují rostliny a živočichové v závislosti na změnách počasí, ročního období či prostředí. „Někdy se mi povede seřadit vedle sebe 25, nebo dokonce 30 věcí a z toho se dá načíst charakter počasí pro danou oblast. Jen ale na určitou část období, nikdy ne třeba na zimu jako celek,“ vysvětlil. Sleduje tedy například migraci ptáků, sklizně, osrstění zvěře či zabarvení listů. Některé projevy už zaznamenal. „Úplně ucelené by to mohlo být tak v polovině října,“ podotkl.

Některé signály, že nástup letošní zimy bude dřívější, už však má. První sněhové vločky, které se objevovaly většinou až ve třetí dekádě října, tak můžeme čekat už v polovině měsíce, někde i dřív. „Klesla už teď aktivita klíšťat. Je závislá na teplotě, ve vyšších polohách už máme stupeň číslo jedna, tedy nejnižší,“ popsal Kovařík. „Do teplých krajin již odletěli ptáci. Špačkové jsou již definitivně pryč, o dost dřív odletěly vlaštovky a začaly migrovat už i divoké kachny a labutě,“ pokračoval ve výčtu signálů, že zima se nezadržitelně blíží.

Jak dále už vypozoroval, z bytů zmizely mouchy, vosy, do přípraven krmiva se začaly přesouvat myši a cibule je obalena dvojitou slupkou. „Zvířata, která se pohybují venku, už mění srst. Když jelení zvěř schází z 800 metrů zhruba do 600, do 14 dní je tu zima,“ dodal.

Říjen je podle jeho slov zejména pro Karlovarský kraj důležitým, zlomovým měsícem. Teploty na jeho začátku se často mohou šplhat ke dvacítce, v závěru pak klesají pod nulu. A zima se během října bude připomínat dřív a intenzivněji, než bychom si možná přáli. Říjen bude chladnější a zřejmě si neužijeme příliš ani sluníčka. „Pro lidi je důležitý efekt slunečního svitu. Už v září byl 24% deficit a v říjnu můžeme přidat dalších dvacet procent. Pak přijde listopad, prosinec, kdy se doba slunečního svitu krátí astronomicky. To je pak na splín jako dělané. Lidi potřebují světlo a teplo. Pohoda člověka je na tom závislá,“ poznamenal meteorolog.

Přestože už bychom tedy měli počítat s chladnějším počasím, nemáme se zatím obávat žádných katastrofických předpovědí. Jen bude průběh podzimu a nástupu zimy jiný, než jsme zažili třeba vloni, kdy jsme si ještě v říjnu užívali babího léta a sluníčka. „Krásný podzim neočekáváme, spíš to letos bude o nestálostech, větší oblačnosti a srážkách,“ uvedl Kovařík.

Předpovídat ale, jaká bude letos zima celkově, to by bylo teď ještě spíš věštění z křišťálové koule.

Fenologieje nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub. zdroj: Wikipedie