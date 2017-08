Kraslice – Turnaj v živém stolním fotbálku zpestří letošní kulturní sezonu v Kraslicích na Sokolovsku. Klání, které je v kraji ojedinělé, se uskuteční už příští sobotu.

Živý stolní fotbal zpestří kulturní sezonu.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Týmy, které se postaví do speciálně vyrobeného hřiště, se mohou ještě hlásit. Více v rozhovoru s pořadatelem akce Tomášem Cvekem.

Loni jste uspořádali první ročník turnaje v živém stolním fotbálku. Letošní ročník dozná změn. V první řadě se bude místo na multifunkčním hřišti v ulici Palackého konat na zahradě kulturního domu. Proč ta změna?

Za kulturním domem máme již postavené pódium z Revival Festu, takže by bylo zbytečné ho stěhovat. Navíc multifunkční hřiště nemá takové technické a sociální zázemí jako právě prostor zahrady kulturního domu.

Co letos bude na soutěžící a návštěvníky dále čekat?

Loňský ročník jsme vlastně zkoušeli, co bude pro další ročník to nejlepší. Určitě nejdříve odehrajeme celý turnaj a teprve potom odstartují koncerty kapel. Zároveň dozná změn i samotný hrací systém. V základních skupinách se odehrají zápasy stylem „každý s každým“ a dva postupující ze skupiny svedou vyřazovací boj s ostatními postupujícími z dalších skupin.

Živý stolní fotbal jste si vyrobili vlastními silami. Je i tady třeba nějaké vylepšení?

Pouze jsme zesílili tyče, po kterých jezdí hráči přidržující se madel, a rohy hřiště byly zesíleny kovovými sítěmi, protože právě tam je hřiště nejvíce namáhané.

Mohou se ještě týmy hlásit? Jaké má být jejich složení a jakou formou se bude hrát?

Družstva, která ve svém středu musí mít minimálně jedno děvče nebo ženu, se ještě mohou hlásit vyplněním přihlášky na www.agentura-on-off.cz. Upozorňujeme, že na místě již nebude registrace možná. Startovné je pro celé družstvo pět set korun. Pro ostatní diváky je vstup stovka.

V kolik vše odstartuje a co vzkázat těm, kteří ještě váhají si příští víkend protáhnout svá těla, pobavit se a ještě si poslechnout porci muziky?

Celá akce začne v 9 hodin posledními pokyny před turnajem a seznámení s pravidly. A pak už celé klání o hodnotné ceny začne. A co vzkázat? Přijďte si zahrát, je to ohromná legrace a ani to není tak fyzicky náročné jak to vypadá. A když nebudete chtít hrát, přijďte povzbudit své favority, anebo si poslechnout metalové úpravy největších hitů od Depeche Mode. A protože do Revival Festu se nám už nevešel revival kapely TURBO, tak právě ten zakončí svým koncertem tuto sportovně kulturní akci.