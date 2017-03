Zlodějka vylákala vozíčkáře z bytu, pak mu sebrala peníze a televizi

Kynšperk nad Ohří – Muže upoutaného na invalidním vozíku naložila do auta, odvezla do jiné části města, kde ho nechala a odjela mu vykrást byt.

Foto: Ilustrační foto

To je případ čtyřiadvacetileté ženy z Kynšperka nad Ohří na Sokolovsku. Případ se stal v polovině března. Žena invalidu vylákala pod záminkou projížďky z bytu. „Následně ho odvezla do jiné části města, kde jej zanechala. Bez jeho vědomí se do bytu vrátila. Otevřela ho předem odcizeným klíčem. Když vznikla dovnitř, sebrala 1000 korun a televizor. Způsobila škodu za dva tisíce korun,“ sdělila mluvčí sokolovské policie Věra Hnátková. Za krádež a porušování domovní svobody hrozí pachatelce až tři roky vězení.