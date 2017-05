Zpívalo se i tancovalo. Sokolovský dostavník se opět vydařil

Sokolov – Do města přijel o víkendu opět po roce Dostavník a přivezl nálož výborné muziky, která v sobotu odpoledne přilákala na Staré náměstí spoustu lidí. A ti nejen poslouchali, ale někteří si i zatancovali.

Městem Sokolovský dostavník projížděl už v pátek odpoledne, kdy před MDK, Tescem a na Starém náměstí zahrála skupina Bankrot. Nejvíce kapel pak ale na návštěvníky čekalo v sobotu. Přestože slunce celé odpoledne ukazovalo svoji sílu, usadili se před pódiem na Starém náměstí a vychutnávali si jednotlivé účinkující. „Moc se těším hlavně na plzeňský Cop a kapelu NaDen,“ svěřila se zpěvačka loketských Roháčů Olča Mašková. Ti letos nevystupovali, tak si mohla naplno užít písničky kamarádů z branže.

Lidé při poslechu posedávali i v okolních zahrádkách, které byly zaplněné do posledního místa. Využívali ale také posezení na lavičkách, které vyrobila a instalovala sokolovská Centrálka. „Je to moc pěkné,“ zhodnotila Jiřina Procházková ze Sokolova. „Hezky to vypadá, kryje i před sluníčkem a je na nich příjemné posezení,“ dodala.

Během odpoledne divákům zazpívali Tuláci, Spektrum, NaDen, Cop, Lokálka a na závěr pak do Sokolova dorazily legendární Schovanky.