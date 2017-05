Ztracenou seniorku dezorientovanou a zesláblou našli v lese

Kraslicko – Zachránit německou turistku, která se ztratila v lesích na Kraslicku, se podařilo tamnímu policistovi. Ten ji nalezl po hodinách pátrání značně dezorientovanou, dehydrovanou a s oděrky na rukou.

Policista na čtyřkolce zachránil ztracenou seniorku.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily desítky policistů z Německa i Česka, se odehrála uplynulou středu. Němečtí policisté informovali českou stranu o tom, že se pohřešuje osmdesátiletá seniorka, která se šla projít se svým manželem do okolí obce Erlbach, která se nachází poblíž státní hranice mezi SRN a ČR. „K hotelu se každý z manželů vracel jinou cestou, přičemž seniorka do hotelu nedorazila. Již v nočních hodinách bylo na německém i českém území po pohřešované pátráno, nicméně s negativním výsledkem. Ihned od ranních hodin následující den se rozběhla pátrací akce jak na německém, tak i českém území. Akce se účastnilo několik desítek policistů včetně psovodů a záchranářů Horské služby, kteří propátrávali okolí státní hranice v katastru Kraslic, zejména obcí Počátky a Kámen,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová.

„Naštěstí vše dopadlo dobře a pohřešovanou ženu nakonec nalezl policista z Kraslic, který propátrával lesy na služební čtyřkolce v místě zvaném Na Jitřence.“ Žena skončila v rukou záchranářů.