Chodov – Chodovskou základní uměleckou školu čeká v budoucnu stěhování.

ZUŠ v Chodově čeká v budoucnu stěhování.Foto: Martin Polák

Děti se nově budou učit v dnes už prázdné budově bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů. Záměr už schválili zastupitelé. Město se k této variantě přiklonilo poté, co ostatní možnosti vyhodnotilo jako nevhodné. Ve hře byla demolice nevyužitého objektu, což by podle prvních odhadů bylo poměrně finančně náročné. „Pozemek je v zátopové oblasti, nic jiného by se tam už nedalo postavit. Zbouráním by navíc došlo k odhalení přilehlé panelové zástavby, a navíc by zcela zmizela jedna z posledních historických budov,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.

V úvahu připadal také prodej. „Nenašel se ale spolehlivý partner a město by pak zcela ztratilo kontrolu nad celým objektem,“ poznamenal starosta s tím, že nejideálnější možností tak bylo využití pro uměleckou školu, jejíž stávající budova stojí na pozemku, se kterým se v budoucnu počítá pro novou výstavbu.

Stěhování by předcházela rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí by byla výměna oken, zateplení, oprava vnitřních rozvodů sítí, úpravy vnitřních dispozicí pomocí příček či vybudování malého koncertního sálu.

První odhady počítají s náklady ve výši 32 milionů korun, včetně projektové dokumentace. Soutěž na dodavatele by mohla proběhnout v letech 2019/2020 a teprve poté by se nastavil konkrétní harmonogram prací.

Škola nabízí zájemcům čtyři umělecké obory, ty se však v současné době vyučují na třech různých místech. Sestěhování pod jednu střechu by pak podle ředitelky školy Jitky Kaprové bylo nespornou výhodou. Už nyní našel v bývalé škole zázemí bigband Červení Panteři. Přestěhovaná umělecká škola by sídlila pouze v jedné části budovy. Pro druhou část, tu menší, by město hledalo využití až po dokončení projektové dokumentace a podle konkrétních potřeb.