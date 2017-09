Zvířecí babybox ve stanici Drosera zachránil už dvě desítky živočichů

Sokolovsko - Už dvacítku živočichů se podařilo zachránit díky speciálnímu SOS boxu – zvířecímu babyboxu – v Záchranné stanici handicapovaných živočichů Drosera v horské Bublavě na Sokolovsku. Do boxu lidé ukládají například mláďata ptáků, která vypadla z hnízda, ježky, a objevilo se tam dokonce i malé štěně.

ZVÍŘECÍ BABYBOX v Záchranné stanici handicapovaných živočichů Drosera v krušnohorské Bublavě na Sokolovsku zachránil už dvacítku zvířat.Foto: Deník / Drozdík Jiří

„SOS box, kterému lidé neřeknou jinak než zvířecí babybox, zafungoval skvěle,“ pochvaluje si správce stanice Vladimír Tomáš Smolík. Podle jeho kolegy Petra Fischera se díky boxu umístěnému u vstupní brány dostalo péče už dvacítce živočichů. A to je tam umístěn teprve od loňska. „Naposledy, je to pár dní, sem lidé dovezli malého ježka. My ho budeme přikrmovat a pak vypustíme zpět do volné přírody,“ poukázal Fischer.

A jak vše funguje? Drosera umístila u vstupu do areálu zvířecí SOS box. Lidé mohou otevřít jeho dvířka a živočicha tam vložit. Nutné je pak ihned kontaktovat Droseru, že tak lidé učinili. Kontakt je přímo u boxu. „Box jsme tam umístili pro případ, že nejsme na stanici kvůli nějakému výjezdu. Pokud by lidé nezavolali nebo neposlali SMS, že do boxu zvíře umístili, mohlo by k jeho ošetření a záchraně dojít pozdě, protože do boxu bychom nahlédli třeba až po několika hodinách. Někdy navíc býváme na výjezdech po celý den. Pokud přijde zpráva, vyšlu tam někoho z kolegů,“ poukázal Smolík. Drosera se nyní připravuje na zimní sezónu. Jak říká zvířecí záchranář Petr Fischer, stanici čekají ´ježkobraní´.

Právě v tomto období bývají nejvíce ohrožení ježci. „Vždy jich u nás skončí na zimu tak dvacet. Mají tu připravený pelech a my je přikrmujeme. Zimy jsou totiž už poslední roky teplé a ježci se prostě probouzí. V dubnu je pak zase rozvezeme po kraji. To už budou plní síly,“ dodal.