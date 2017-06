Zvonaři odlili svatého Vavřince a Floriána

Chodov – Dva nové chodovské zvony svatý Vavřinec a svatý Florián byly odlity. Teď chladnou v zemi, aby se příští čtvrtek vydaly na cestu ze zvonařské dílny v Brodku u Přerova do Chodova.

Ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova, kde se vyrábějí i dva nové zvony pro chodovský kostel, viděli Chodovští zvonaře při práci.Foto: Martin Polák

Odlévání v dílně Leticie Vránové Dytrychové se zúčastnili i zástupci města a hasičů. „Odlévání bylo velmi rychlé, trvalo tak pět až deset minut,“ informoval městský historik Miloš Bělohlávek. Jak doplnil, nejprve byl krátce po pátečním poledni odlit městský zvon, pak přišel na řadu hasičský. „A potom jsme si podle tradice připili na zdraví nově odlitých zvonů,” poznamenal. Během své návštěvy ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová se chodovská delegace stihla seznámit i s chodem dílny, způsobem výroby zvonů i s historií zvonařské rodiny a její tradicí.

Zvony teď budou týden chladnout v zemi. „Po týdnu je paní zvonařka vyzvedne ze země a zjistí, jestli je výzdoba v pořádku a jestli mají správný zvuk,“ popsal historik. Pokud bude vše v pořádku, ve čtvrtek si je Chodovští odvezou do kostela sv. Vavřince, kde si je lidé prohlédnou hned následující den, v pátek 9. června, při Noci kostelů. Zavěšeny do zvonice pak budou 12. srpna během svatovavřinecké pouti.

Svatý Vavřinec a Florián doplní ve věži Jana Viléma, který se sem slavnostně vrátil po zrestaurování při loňské svatovavřinecké pouti. Na jeho obnovu použilo město peníze z veřejné sbírky. A právě před vysvěcením Jana Viléma vyhlásil starosta Patrik Pizinger novou veřejnou sbírku na doplnění dalších dvou zvonů do zvonice kostela. „Od jednotlivých dárců, spolků, firem i hasičů se podařilo vybrat přibližně 311 tisíc korun. Zbytek do potřebné částky, která činí zhruba půl milionu, doplatí město,” uvedl mluvčí Chodova Martin Polák. Do pláště zvonů pak byla odlita i jména některých dárců.

Na rozdíl od Jana Viléma z roku 1658 se tyto další zvony nedochovaly, během první světové války byly zničeny a použity pro válečné účely.