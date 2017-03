Zvonařskou tradici udržují v rodině ženy

Chodov - Už od léta Chodovští střádají na to, aby zvonice kostela svatého Vavřince byla kompletní. Právě proto přijela do Chodova Leticie Vránová Dytrychová, zvonařka. Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová z Brodku u Přerova, jejíž je majitelkou, chybějící dva zvony vyrobí. A protože zvonařina není zas tak obvyklá profese, trošku jsme ji vyzpovídali. No a kde jinde než přímo ve zvonici kostela sv. Vavřince.

Leticie Vránová Dytrychová je už třetí generací zvonařské rodiny. Její firma vyrobí i dva zvony pro Chodov.Foto: Lucie Žippaiová

Je tahle profese ve vaší rodině tradice?

Ano, já jsem třetí generace. A je tím zajímavější, že se v naší rodině dědí nikoli po meči, ale po přeslici.

A bude dál?

Toť otázka, protože já jsem to utnula, když se mi před dvaceti lety narodil syn. Tak možná začne tradice po meči.

A teď konkrétně k chodovským zvonům. Proč jste musela přijet do Chodova, než se pustíte do výroby zvonů?

Abychom mohli navrhnout nové zvony, je potřeba zaměřit přesně akustický obrazec stávajícího zvonu. Na základě toho můžeme navrhnout nové dva tóny, které budou harmonicky souznít s tím stávajícím zvonem. To zaměření se dělá speciálními ladičkami.

Můžete popsat, jak takové zaměření probíhá?

Nejdůležitější je hudební sluch toho, kdo to dělá. Musí s tím umět pracovat, protože zjišťuje vrchní oktávu, spodní oktávu, nárazový tón, primu, tercii, kvintu a všechny tyto alikvóty jsou slyšitelné v určitém bodu toho zvonu. A to se musí umět. Když budu chtít zaměřit spodní oktávu, uchopím ladičku, kterou rozezním a přiložím na místo určené. Jakmile se zvon rozezní, je to ten správný údaj spodní oktávy.

Co je potřeba ještě vědět před výrobou zvonu?

Základní pro výrobu zvonů je ještě určit stav zvonové stolice, aby unesla nosnost těch dalších zvonů. Při rozhoupání zvon svou hmotnost násobí. A když se rozhoupou všechny tři… I když to není časté, vždycky nastane okamžik, že se všechny tři sejdou v jednom místě, tak je potřeba znát stabilitu věže.

Jak dlouho trvá odlití zvonů?

Odlití zvonů je velmi krátký okamžik, nicméně jejich výroba je trošku delší. U nás vyrábíme zvony z hliněné formy, kterou si modelujeme. A je to i podle velikosti samozřejmě. Takže zhruba 6 až 8 týdnů trvá výroba, vychladnutí. Dokážeme zvony do dvou měsíců od podepsání smlouvy i zavěsit do věže.

Vyrábíte podle vlastních návrhů, nebo máte od města nějaké historické podklady?

Každý zvon samozřejmě musí mít na sobě historii místa, každopádně je nutná konzultace se zákazníkem. Máme podklady od města, ale řekneme k tomu svoje, protože třeba i rozmístění výzdoby by mohlo mít špatný vliv na ty alikvótní tóny. Právě proto výzdoba musí být dokonale správně rozmístěna.

Vaše dílna má, jak jste zmínila, dlouhou tradici. Na kterých významných místech můžeme slyšet zvony od vás?

Abych neurazila místní, protože pro každého je ten jeho zvon ten významný, ať je malý, nebo velký. Můžu třeba uvést – v roce 2000 jsme vyráběli celou zvonovou soustavu pro katedrálu sv. Martina v Bratislavě, sedm zvonů. V roce 2012 jsme doplňovali tři nové zvony do katedrály sv. Víta v Praze.

Dělali jsme zvony do Říma, Maďarska, Japonska… I pro papeže, to bylo hodně srdeční. Byl to anonymní dar, ale nakonec ho posvětil sám Svatý otec Jan Pavel II. a odvezl do kaple v Římě. Asi po pěti letech dostala maminka na základě toho osobní vyznamenání od Jana Pavla II., který pak za dva roky zemřel.