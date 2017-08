Zvony jsou zpět ve věži kostela, složili se občané i hasiči.

Chodov – Ve věži kostela svatého Vavřince v Chodově jsou po dlouhých sto letech zpět tři zvony. Do věže je v sobotu s velkou slávou vyzvedli místní hasiči, kteří se stali patronem jednoho z nich.

Ten nese jméno svatý Florián, který je patronem hasičů. K původnímu zvonu Jan Vilém pak přibyl ještě zvon se jménem svatý Vavřinec. Na ten se v rekordním čase ve sbírce složili obyvatelé města.



Instalaci nových zvonů načasovalo město na tradiční Svatovavřineckou pouť. Jejich vyzdvižení do věže kostela si nenechaly ujít stovky lidí, kterým se doslova tajil dech. Lidé si připomněli, že zvony z Chodova zmizely v roce 1917, kdy byly odvezeny do továrny, kde byly roztaveny a použity na výrobu zbraní v průběhu války.

Jak řekl místní historik Miloš Bělohlávek, netušil, že zvony se podaří vrátit do věže tak brzy. „Před třemi roky jsme vyhlašovali sbírku na opravu Jana Viléma. Po jeho zrestaurování jsme si řekli, že zkusíme vyhlásit další sbírku. Myslel jsem si, že peníze se takto rychle nevyberou, že to bude pár let trvat,“ uvedl. Na první zvon se skládali samotní hasiči.

Na svatého Vavřince přispěli lidé. Aktuálně se podařilo nashromáždit okolo 350 tisíc korun. Jejich výroba přitom stála ještě o 30 tisíc korun více. Instalace pak vyšla na dalších více než sto tisíc korun. Sbírka tak ještě nekončí.





Zvony byly odlity v proslulé dílně Leticie Vránové Dytrychové. Trvalo to pouhých deset minut. Zvony pak týden chladly v zemi. Po vyjmutí ze země odborníci zkoušeli jejich zvuk.

Velkou událostí bylo již v pátek v Chodově i slavnostní odkrytí chodovské křížové cesty. Jedná se o cenný soubor a unikátní příklad práce regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné vzácná svými rozměry a svým stářím.

Chodovská radnice nyní usiluje o záchranu i dalších deseti obrazů. Zatímco restauraci prvních čtyř pláten hradila ze svého rozpočtu, na další shání dotační peníze. Náklady na opravu jednoho plátna se pohybují kolem sta tisíc korun. Kolekce obrazů namalovaná pro chodovský kostel sv. Vavřince sestává ze 14 rozměrných pláten a původně ji vytvořil neznámý, pravděpodobně regionální amatérský umělec v r. 1789.

„V polovině 19. století byla některá plátna nahrazena novějšími, jejichž zhotovení se ujali významní malíři, mezi jinými třeba majitel chodovské porcelánky Johann Hüttner nebo hornoslavkovský rodák a pozdější uznávaný pražský portrétista Anton Hölperl,“ dodal k historii křížové cesty Bělohlávek.