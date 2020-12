Teď je tu další díl příběhu, jenž bizarnostem dodává korunu. Rouška má být od čtvrtka povinná v halách nebo tělocvičnách. Kdokoliv hodlá sportovat uvnitř, musí mít zakrytá ústa i nos. Opravdu. Neexistují výjimky, diskutovat nebudu, hlásí ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Co na tom, že se bouří reprezentanti, kteří nemají na to, aby si každou chvíli platili test. Nikdo neposlouchá osobnosti, argumenty o vzdálenostech třeba při tenisu. Nikdo neřeší, jaký vliv to může mít na malé děti. Hlavní je, že oficiálně se sportovní aktivity vrací (čímž končí kompenzace).

Ovšem pořád není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Co kdyby někoho napadlo, že už budeme moct jíst jen v roušce?