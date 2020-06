Budoucnost té naší Evropy za pětačtyřicet tisíc korun

Ty nuly by člověk snad ani nespočítal. Sedm set padesát miliard eur, které chce Evropská komise investovat do společné obnovy unijní ekonomiky po koronavirové krizi, se zdá strašně moc. Jenže pokud to vydělíme počtem obyvatel EU, tam vám z toho vyjde, že to každého průměrného občana Unie vyjde na nějakých 45 tisíc českých korun.

