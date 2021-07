Dva dny po sobě o pár desítek případů vzrostl počet lidí, kteří se nakazili covidem. Nejvíc z toho připadá na hlavní město. Je tohle důvod, aby nad tím mimořádně seděla vláda?

Oponenti se ozvou rázem a budou mít slušné důvody: že se raketový sestup někdy zastaví, se přece dalo čekat. Počet lidí, kteří jsou v nemocnici nebo ve vážném stavu, je stále zanedbatelný. Očkování postupuje slušným tempem a nejohroženější jsou přece už většinou chráněni.

To všechno je pravda. Přesto premiérovi náleží uznání, že kabinet svolal takto záhy. A jednání by to mělo být velmi vážné hned ze čtyř důvodů.

Tím prvním je memento: loni si politici řekli v létě maňána. Reagovali pozdě a alibisticky na nový nástup viru. Výsledkem byla tragédie dříve nepředstavitelná. Nastavit už v létě pojistky, aby se na podzim koronavirus znovu nerozmohl, je nanejvýš důležité.

Za druhé je potřeba debatovat o celkové strategii. Například britská a singapurská vláda chtějí ponížit covid na chřipku. Nesledovat už každý případ, ale dostatečně se chránit v sezoně, kdy epidemie udeří. Též tedy žádné prokazování se testy či očkováním.

A do třetice je potřeba zavést pořádek v našich měkkých příkazech a zákazech. Zas jeden z nich zrušil soud. Má být uznáváno i laboratorní potvrzení o protilátkách proti covidu. Každý navíc ví, že kontroly v restauracích jsou vlažné až žádné. Nikdo nemusí nic předkládat, nikdo se nemusí registrovat. Je otázkou, zda bylo rozumné zrušit povinné testy na pracovišti. A je asi na místě, aby byly povinné PCR testy pro všechny, kdo se vracejí z dovolené, pokud nemají hotové očkování.

A to by mělo být osou vládní strategie. Jen ono totiž zajišťuje, že covid buď vyvane, nebo se z něj stane opravdu „chřipečka“. Je potřeba posílit reklamní kampaň. Namístě by byla například motivační loterie. Když to šlo s účtenkovkou ve věci mnohem méně důležité, proč by to nemělo jít teď s „očkovankou“?