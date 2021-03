NKÚ však ministerstvu zdravotnictví vyčítá právě i tu nepřipravenost. Pandemický zákon nezměnilo od roku 2011.

Kdo pamatuje loňský rok, může říct, jako premiér Babiš, že NKÚ objevil Ameriku. Všichni přeci vědí, jak jsme podomácku šili roušky, jak je dobrovolníci rozváželi seniorům. A jak to na jaře spolu s nouzovým stavem, lidskou solidaritou a disciplínou zabralo.

Ministerstva byla v zoufalé situaci. Nic neměla připraveno a improvizovat neumí ani v klidnějších dobách. Stojí za to připomenout, jak ministři se sklopenýma ušima nastoupili na plochu a děkovali, když přilétlo letadlo z Číny. Kde však selhali politici a úředníci, nastoupili lidi.

Přes to je zpráva NKÚ zajímavá a prospěšná, bohužel se však nedá věřit tomu, že se z ní státní správa poučí. Z chaotického jara se nedokázala totiž poučit v létě a na podzim. To je klíčová věc: Kontroloři by teď měli nemilosrdně pojmenovat chyby, které z Česka udělaly doslova covidovou mornu Evropy. To však zjevně nejsou chyby zmatených úředníků, ale nezodpovědných politiků.