Většina z nás asi tuší, že jsme vstoupili do měsíce, který bude vzhledem k pandemii zcela zásadní. Buď přísné restrikce zaberou, nebo o Velikonocích přijde katastrofa v podobě přeplněných nemocnic, rostoucího počtu zemřelých a anarchie.

Foto: Deník

Vypadá to, že díky povinnému testování ve firmách a očekávanému zrychlení tempa očkování by mohla platit první varianta. Je nezbytné dodat, že pokud to tak dopadne, náklady budou vysoké. Nemám na mysli jen ty finanční, ale především vzdělanostní.