Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pan prezident se roznemohl a odjel do nemocnice. Celá zem o tom teď mluví. Co mu asi je? Otázka to není banální. Hlava státu je hlava státu, blíží se volby a kdo ví, co bude. Všem nejistotám by se však dalo lehce zabránit.