Nejen autor této glosy, ale celá řada právníků (orientovaných spíše liberálněji než formalisticky) se klonila a kloní k názoru, že trestné činy se za nouzového stavu mají trestat přísněji výlučně v případech, jestliže věcně souvisejí s pandemickou situací. Eventuálně pokud pachatelé zneužili mimořádné okolnosti zapříčené nouzovým stavem ke svému trestnému jednání.

Dobrou zprávou je, že v nedávném případě řekl Nejvyšší soud ČR jasně – trestný čin (v řešené kauze šlo o krádež cukrovinek) musí mít jasnou souvislost s pandemickou situací zapříčiněnou Covidem-19, respektive přímý vztah k vyhlášenému nouzovému stavu.

A co je zásadní, načrtnutý postoj tzv. velkého senátu NS ČR by se měl promítnout do posuzování dosud neuzavřených případů krádeží s minimální škodou spáchaných od loňského jara i některých dalších trestních činů. Dosud odcházeli usvědčení zloději od soudů automaticky s přísnějšími tresty. Od nynějška by už soudci neměli házet všechny delikventy do jednoho „hrubšího“ pytle, jak se tomu dělo prozatím.

Pokud je u pachatele běžného trestného činu (například krádeže) možno relevantně dovodit, že krádeže nebo jiné trestné činnosti by se dopustil tak jako tak, tudíž i za běžných okolností, potom je nedůvodné a nelogické jeho přísnější potrestání. Jinak vyjádřeno: jestliže stav pandemie neměl vliv na pohnutku, vývoj či důsledek trestného činu, pak nedává právní ani společenský smysl drakonicky navyšovat trest. Jak nám potvrdí policisté či státní zástupci, krádeží se mnohdy dopouštějí i osoby závislé na drogách, které společenské dění skoro nesledují, a kradli by, aby získali peníze na omamné látky, naprosto bez ohledu na to, jaké panují podmínky.

Význam vyšších trestů v nouzovém stavu naopak určitě má, jestliže se trestná činnost vztahuje k pandemii – například krádež očkovacích vakcín, respirátorů, roušek či dalších medicínských potřeb. A abychom nezůstávali jen u krádeží, přísněji by v nouzovém stavu měly být určitě trestány např. útoky na záchranáře, zdravotní sestry (bratry) a lékaře, rovněž tak pletichy při veřejných zakázkách ve vztahu k boji proti pandemii.

Koneckonců, tresty za krádeže (a za další majetkovou trestnou činnost) jsou v Česku relativně přísné i mimo nouzový stav. Není pravda, že tresty u nás jsou nižší než jinde v zahraničí. Jsou zcela srovnatelné s ostatními státy Evropské unie. Pokud bude někdo z politiků s blížícími se volbami slibovat posílení trestů, s argumentací, že máme ve srovnání se zahraničím nižší sazby, nevěřte mu. Jde jen o populismus.

