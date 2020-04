Byly momenty, například ve vztazích s Německem nebo ve sporu o absolutní zákaz potratů, kdy Duda a také první dáma Agata Dudová působili jako blahodárný tlumič některých radikálních kroků Práva a spravedlnosti.

Ne tolik, jak by doufala opozice a část Poláků, kteří nesouhlasí s politikou prosazovanou Jaroslawem Kaczyńským, ale přece.

Dnes má Duda na výběr: Na jedné straně se zúčastní parodie na volby, kterou v podobě poštovního hlasování prosazuje v době vrcholící koronakrize Kaczyński a jeho Právo a spravedlnost. Sám úřadující prezident musí vědět, že v době protipandemických omezení nelze vést regulérní předvolební kampaň, jeho zvýhodnění vůči dalším kandidátům je obrovské.

A hrozba, že velká většina Poláků se odmítne takových pseudovoleb zúčastnit je reálná, zvláště když Dudova nejsilnější soupeřka Malgorzata Kidawová-Blońská ukončila předvolební kampaň a vyzvala k bojkotu voleb.

Na druhé straně misky vah je pokušení, že nové vítězství je pro Dudu za současné situace takříkajíc na dosah. Ale někdy jsou důležitější věci než moc, než vítězství za každou cenu. Je to čest, která dává člověku možnost se podívat sám na sebe do zrcadla. Andrej Duda se bude na sebe dívat do toho zrcadla ještě dlouho.