Devět let se naopak táhne nesmyslný proces s bývalou ministryní obrany Vlastou Parkanovou. Osvobozena už byla, zatím nepravomocně.

Připomeňme však, že někteří politici byli popotahováni neprávem. Věra Jourová dopadla z nich nejlépe. Z vazební věznice to dotáhla na evropskou komisařku. Poslanci Fuksa, Šnajdr a Tluchoř dostali za vazbu od státu statisícové odškodné. Obvinění z korupce bylo zde liché.

David Rath si zas vykračoval po náměstíčku s krabicí od vína, v níž bylo sedm milionů. Dodnes nechápe, jak se mu tam ty peníze vzaly. Po zdlouhavém soudním procesu, při němž byl i nedůstojně vláčen v železech do sněmovny, byl nakonec uvězněn.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.