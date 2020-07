Ve sporu s Orbánem jde také i o peníze nás Čechů

Autoritářský režim maďarského premiéra Viktora Orbána je ostudou Evropské unie a to už hodně dlouho. A Unie by něco takového neměla podporovat z peněz svých daňových poplatníků. I proto, že orbánovské Maďarsko tím porušuje základ toho, k čemu se zavázalo, když do EU před šestnácti roky vstupovalo.

Luboš Palata. | Foto: Deník