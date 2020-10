Jakmile jde o zdraví, a některým lidem i o život, jdou totiž všechny marketingové kejkle stranou. Chyby se neodpouštějí, protože cena je příliš vysoká. Milý hoch musel odejít, aby přišel sekáč, který se nezakecá, řečeno s Cimrmanem.

Epidemiolog Roman Prymula vskutku netrpí komplexem něžné ohleduplnosti. Svoje rozhodnutí oznamuje tehdy, když uzná za vhodné. Například ministr školství se o jeho návrhu na vyhlášení pátečního ředitelského volna pro školáky dověděl až z médií. V té chvíli byl Prymula ve funkci 42 minut, takže čas opravdu neztrácí.

Jenže ráznost není všemocná čarodějka. Aby jakákoliv opatření fungovala, musejí je lidé vnitřně přijmout, pochopit jejich smysluplnost. Mají znít z jedněch úst, jednoho místa a nesmějí být co hodinu měněna.

Proto by se plukovník Prymula měl co nejdříve sejít s generálem Petrem Pavlem a probrat s ním zásady krizového řízení. Někdo by v tom mohl vidět spiknutí armádních holínek, které by nás nejraději všechny viděly srovnané v řadě a s náhubkem přes ústa. To je nesmysl.

Krize mají krotit lidé, kteří jsou k tomu vyškoleni. A to důstojníci jsou. Jen tak mimochodem připomínám, že ministr zahraničí USA George Marshall byl pětihvězdičkový generál, předseda britské vlády Winston Churchill prvním lordem admirality a izraelský premiér Ariel Šaron výsadkář.