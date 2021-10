Osud nebyl ke kdysi široko daleko vyhlášeným Jánským Koupelím v posledních bezmála třiceti letech vůbec příznivý. Po revoluci ještě areál nějakou dobu k rekreaci sloužil, v roce 1994 ale přišlo uzavření.

Následoval vleklý soudní spor o vlastnictví lázní, jehož vítězem se stal stát a Jánské prodal. Majitelů bylo od té doby několik. Mezi nimi například bývalý tenista Tomáš Berdych.

Jako významná překážka se posléze ukázala skutečnost, že Jánské byly v roce 2005 zapsány na seznam kulturních památek ČR, takže například zbourání objektů nepřipadalo v úvahu. Právě Berdych o vyjmutí ze seznamu v roce 2017 usiloval, ale Ministerstvo kultury ČR tehdy poslalo jasný vzkaz – nic se vyškrtávat nebude. A seriál pokračoval dalším dílem, v roce 2020 totiž Jánské změnily majitele znovu.

Pomyslný klíč od areálu teď patří ostravskému podnikateli a advokátovi Karlu Ležatkovi, který areál vlastní přes svou společnost. Už dříve Karel Ležatka Deníku řekl, že oblast Jánských Koupelí považuje za jedno z nejkrásnějších míst v Moravskoslezském kraji. A do budoucna by se mu měla vrátit ztracená sláva právě obnovou lázeňství. Počítá také s památkovou ochranou lokality.

Zdroj: Jiří Baran

„Věříme, že vzkříšení areálu lázní a znovuotevření Jánských Koupelí je v zájmu všech, neboť si to lidé, region o toto unikátní místo zaslouží. Jedná se zřejmě o poslední šanci, jak lázně zachránit a my pro to uděláme maximum,“ konstatuje Karel Ležatka.

Jak již bylo zmíněno, zpustošený areál Jánských Koupelí dnes nahání návštěvníkům spíše hrůzu a pamětníkům i slzy do očí. V následujících letech by se ale měl dočkat výrazné proměny. Projekt obnovy totiž navazuje jednak na slavnou historii lázní, ale jednak přidává i moderní prvky pro zajištění komfortu hostů.

Důraz má být ale přitom kladen na citlivé spojení s okolní přírodou. V léčebně-rekreačním areálu budou kromě tradičních lázeňských procedur k dispozici třeba venkovní a vnitřní bazény, saunový svět, plovárna v řece, promenáda v lázeňském parku i na přilehlém ostrově, restaurace nad řekou, ubytování pro 400 osob, parkování pro 360 aut. Architektonická studie pak podle majitelů reflektuje památkovou ochranu a zcela odpovídá požadavkům Národního památkového ústavu (NPÚ)

Zachování lázeňství památkáři kvitují

To potvrzují i památkáři, kteří již zpracovaný záměr a návrh na revitalizaci viděli. „NPÚ požadoval zachování vzhledu hlavních staveb areálu. S památkovými hodnotami jednotlivých budov byli seznámeni zástupci architektonického studia přímo na místě letos v květnu. Jánské Koupele reprezentují rozmach lázeňství v 19. a první polovině 20. století v oblasti českého Slezska. Památkové hodnoty spatřujeme především v dochovaném urbanistickém záměru. Jednotně koncipovaný areál s historizujícími budovami v kombinaci dřevěných a zděných konstrukcí představuje působivou symbiózu kultivovaných lidských aktivit a estetických kvalit přírodního rámce údolí řeky Moravice,“ řekla Deníku Petra Batková z ostravského pracoviště NPÚ.

Památkově je nyní v Jánských Koupelích chráněno jedenáct objektů s pozemky rozprostřenými v údolí po obou stranách břehu Moravice.

„U předloženého návrhu oceňujeme uchování požadovaných staveb a respektování původní funkce areálu, tedy lázeňství. Architektonicky dobře uchopené jsou také plánované novostavby. Jsme otevřeni konzultacím a diskuzím v dalších krocích tak, aby se po dlouhých letech podařilo danou oblast oživit,“ dodává.

Starosta: Přál bych si, aby to vyšlo

Jánské Koupele leží na katastru Starých Těchanovic. Tamní starosta Luděk Kozák si přeje jediné – aby se už tento pokus definitivně povedl a neskončil u ledu jako plány předchozích majitelů.

„Samozřejmě tu vizi vítáme. Zatím vše, co noví vlastníci slíbili, dodrželi. My jsme s nimi v kontaktu, záležitosti kolem Jánských Koupelí řešíme s panem majitelem pořád, například v souvislosti s územním plánem a podobně. Věřím, že se Jánské konečně podaří zachránit, je to tým mladých a nadšených lidí a snad to vyjde. Moc bych si to přál, protože ta lokalita je skutečně výjimečná,“ řekl naší redakci Luděk Kozák.