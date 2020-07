Základním faktorem pro výběr sekačky je velikost plochy, pro kterou bude určena. Na menší zahradě vystačíte s elektrickou sekačkou. Výhodou je její nižší hmotnost, snazší manipulace, minimální nároky na údržbu a příznivější pořizovací cena i provozní náklady. Je ideální pro středně velké trávníky bez většího množství stromů, křovin či květin, na takovém typu pozemku by vám totiž mohl kabel překážet.

Nejste zrovna fyzicky zdatní? Zkuste lehké zahradní přístroje s akumulátorovým nabíjením. Jsou tiché, snadno ovladatelné a bezdrátové. Jako bonus jsou navíc i ekologické. Nepodceňujte je, některé aku sekačky jsou výkonem porovnatelné s benzinovými přístroji.

Na plochy větší než 200 m2 je vhodnější zvolit benzinovou sekačku. Vysoce kvalitní modely si hravě poradí i se sekáním vysoké trávy. Seče rychle a kvalitně, ale počítejte s vyšší hlasitostí a větší váhou.

Díky zahradním traktorům a riderům si poradíte s údržbou velkého travnatého pozemku. Nabízejí nejen minimální námahu s maximálním pohodlím, ale také širší záběr, vyšší rychlost a koš objemnější, než mají klasické sekačky. Jejich cena je však výrazně vyšší.

Robotická vychytávka

Vychytávka v podobě robotických sekaček je vhodná pro ty, co nemají na údržbu trávníku čas. Stačí plochu pro sekání ohraničit vymezovacím kabelem a sekačku do ní vložit. Přístroje disponují bezpečnostními čidly, některé modely umí dokonce samostatně dojet zpět do nabíjecí stanice.

Důležitým vodítkem při výběru travní sekačky je šířka záběru. Čím širší, tím kratší je doba sekání. Travní sekačky s větší šířkou záběru nabízejí zpravidla také bohatší vybavení – například pohon koleček, velké záchytné koše nebo také silnější motory.

Pro členité plochy s množstvím stromů, keřů, záhonů nebo jiných překážek je vhodnější zvolit benzinovou nebo akumulátorovou sekačku na trávu s menším záběrem, případně některou ze sekaček s otočnými koly. Pro svažité pozemky sáhněte po stroji s kvalitním pojezdem. Pokud sečete pravidelně, postačí vám sekačka s nižším krouticím momentem. Pro vyšší a hustější trávu a nepravidelné sečení jsou vhodné výkonnější benzinové modely s vysokým krouticím momentem, a to ideálně 10 Nm a více, nejlépe s bočním výhozem – díky němu vám odpadne časté vysypávání koše.