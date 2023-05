Když se řekne make-up, mnohým se hned vybaví značka Dermacol. Tradiční česká firma s dlouholetou tradicí úspěšně prodává svou kosmetiku nejen u nás, ale i v desítkách dalších zemí po celém světě. Už více než dvě dekády stojí v jejím čele Věra Komárová, která byla hostem pořadu Byznys kafe. Prozradila například to, jaké jsou nyní kosmetické trendy, na co české ženy nedají dopustit a že i levnější krém může splnit všechna očekávaní.

Zajímavostí o Dermacolu a kosmetické rady od Věry Komárové sledujte ve videorozhovoru Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek

„Musím říct, že jsem Dermacolu hned od počátku úplně propadla. Pro mě to ani není práce, je to spíš něco, co mě nesmírně baví a čemu tak ráda věnuji velké množství svého času,“ konstatovala Věra Komárová, za jejíhož dvacetiletého působení Dermacol více než zdesetinásobil obrat a značka se řadí mezi nejprodávanější kosmetiku v Česku.

Původní zakladatelka Dermacolu, paní Olga Knoblochová, letos oslavila 90. narozeniny. Právě ona byla vždy velká propagátorka toho, že žena má na prvním místě myslet hlavně na sebe a mít vždy hezký make-up a účes.

„To, jak ona vypadá ve svých devadesáti letech, je sen každé ženy. I já se snažím držet jejích rad a bez rtěnky a upravených vlasů nikdy nikam nevyrážím. Bez rtěnky by mě asi nikdo nepoznal a ani bych bez ní nikam nešla, protože bych se cítila jako nahá,“ přiznala Věra Komárová.

Kosmetická firma přesunula v roce 2005 výrobu z Prahy do Brna. Své laboratoře a výrobní kapacity využívá nejen pro celou řadu vlastních kosmetických přípravků, ale poskytuje je i dalším českým a zahraničním kosmetickým značkám.

„Dermacol je u nás synonymem make-upu. Naši kosmetiku dodáváme do celého světa. Silní jsme třeba v Americe, kde máme přímý prodej přes Amazon. Dobré výsledky máme i v Saudské Arábii, v Koreji nebo na Tchajwanu. To jsou země, kde nepotkáte na ulici ženu, která by neměla make-up. A ten náš jim vyhovuje, protože nejlépe kryje,“ zdůraznila úspěšná podnikatelka.

Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol, byla hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan KličkaZdroj: Deník/Martin Pleva

A jaké jsou poslední kosmetické trendy u nás a v zahraničí? Kvůli všeobecnému zdražování přešlo mnoho zákaznic od ultra drahých výrobků k těm levnějším – podle Komárové je v takovém případě důležité, aby žena měla například z krému, který používá, především dobrý pocit – a spokojená může být klidně i s levnějším výrobkem.

„My ženy potřebujeme mít pořád něco nového, v poslední době se v kosmetice více propojuje péče s krásou. Mezi nové trendy patří například řasenky a rtěnky obsahující regenerační CBD oleje nebo máme laky na nehty, které krásně voní po růžích. Pro mě osobně je vzhledem k věku důležitý také kolagen a kyselina hyaluronová, které také přimícháváme do mnoha našich výrobků,“ uvedla Věra Komárová.

Specifika českých žen a mužů

Specialitou českých žen je pak podle ní to, že stále hodně používají světle modré stíny a řasenky. A pak ještě zmínila, v čem jsou specifičtí čeští muži.

„Víte, jaký je rozdíl mezi muži v Česku a v Japonsku? Ti japonští kupují svým manželkám nejdražší krémy, aby doma měli krásné ženy. Český muž své ženě nejen že nekoupí žádný krém, ale dokonce bývá naštvaný, když si ho jde za své peníze koupit sama, protože tím ho ještě při nákupech zdržuje,“ poznamenala s úsměvem současná šéfka Dermacolu.

V pořadu Byznys kafe ale nemluvila jen o kosmetice, ale i o své mezinárodní škole v Praze, kterou před pár lety založila. Otevřela ji prý doslova z pocitu nutnosti, když byly její tři dcery zavřené na domácí výuce v době covidu a ona měla pocit, že jsou jako ve vězení. „Děti musí chodit do školy a milovat to tam,“ dodala Věra Komárová.