ANO Politici v civilizovaných zemích odstupují i pro pouhé podezření. Stačí, když jsou obviněni z toho, že opsali diplomovou práci nebo použili státní aparát ke svému prospěchu. Britský ministr Fallon odstoupil po zveřejnění článku, podle nějž osahával novinářku. Řada politiků odstupuje jen proto, že se nedaří dosáhnout politických cílů, které si vytkli, jako nedávno premiérka Mayová.



NE I pro politika platí presumpce neviny. Proč by se měl vzdávat své práce, když je přesvědčen o své nevině? Babišův případ je navíc zvláštní. Voliči přesně věděli, za co je je stíhán. Znali všechny podrobnosti a argumenty vyšetřovatelů. Přesto ve volbách v roce 2017 dali hnutí Ano, jehož premiér zdaleka nejvýraznějším představitelem, třicet procent hlasů, a tedy drtivé vítězství.

Je ve střetu zájmů



ANO Evropská komise vydala dva předběžné audity, které dokazují, že Babišova firma Agrofert dostala neoprávněně evropské dotace. Premiér je v podezření, že ačkoli svěřil své impérium do svěřenského fondu, stále je ovládá. Opozice už od roku 2013 viní Andreje Babiše z toho, že v politice nepracuje pro svou zemi, nýbrž se pořád chová jako šéf, který chce maximalizovat zisk.



NE Premiér vyhověl zákonu zvanému „lex Babiš“, který prosadila opozice. Vložil majetek do svěřenského fondu. Kdyby měla zdejší justice podezření, že něco není v pořádku, jistě by zahájila pátrání. Pokud jsou evropské zákony ve věci střetu zájmů přísnější, je to problém České republiky, nikoli jednotlivce. Audit navíc kritizuje způsob, jak jsou u nás rozdělovány dotace. Kritizuje úředníky, kteří je podepisují, ne firmy, které o ně žádají.

Spolupracovník StB by neměl být ve vládě

ANO Andrej Babiš byl na Slovensku obviněn ze spolupráce s StB. Měl ji sloužit pod konspiračním jménem Bureš. Bojoval za své očištění, u soudu však neuspěl. Spolupracovník politické policie komunistického režimu je nepochybně člověk nemorální. Někdo, kdo

udával své přátele a známé. Navíc je vydíratelný těmi, kdo ho řídili a vědí o něm pikantní podrobnosti.

NE Lorencova StB spálila v prosinci 1989 minimálně deset tun spisů. Nechala to, co se hodilo jí. V té době shořel spis Václava Havla i Andreje Babiše. Svazky, na kterých se zakládala celá nešťastná lustrační politika nejsou spolehlivé. Už vůbec neříkají nic o tom, co dělal člověk, který v nich byl veden. Mnoho lidí bylo takto vystaveno veřejnému lynči nespravedlivě.

Vládne špatně

ANO Vláda, kterou tolerují komunisté, nemůže být dobrá. Ti jsou totiž odpůrci NATO i Evropské unie. Jistě, to si nemohou prosadit, ale výměnou za podporu jim premiér musí ustupovat. Vláda je slabá v prosazování svých priorit. Elektronizace státní správy nezačala, dálnice a rychlodráhy se nestavějí. V době ekonomického růstu navíc zbytečně hospodaří s rozpočtovým schodkem.

NE Babiš nemůže za to, že spolupráci s ním odmítla ODS i Piráti. Sestavil jedinou možnou vládní koalici. Jeho vláda řeší nejnaléhavější problémy: Přidala důchodcům a učitelům. Stavbu dálnic a železnic zanedbávali politici dvacet pět let, bude tedy nějakou chvíli trvat, než se nastartuje. Malý schodek ekonomice nevadí, pokud jsou prostředky použity

na investice.