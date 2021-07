Vyostřené debaty o tom, zda se v Česku umíralo „na covid“, nebo „s covidem“, včera rozťal Český statistický úřad spolu s Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Společně zveřejnily čísla týkající se loňské úmrtnosti. Vyplývá z nich, že s koronavirovou nákazou v těle loni skonalo 17,2 tisíce lidí. U 10,5 tisíce z nich onemocnění covid-19 experti určili jako základní příčinu smrti.

Koronavirus se tak v pomyslném žebříčku nejčastějších příčin úmrtí zařadil na druhé místo za chronickou ischemickou chorobu srdeční.

Další mrtví na jaře

Celkem loni zemřelo 129 tisíc obyvatel České republiky. Když se toto číslo očistí od vlivu stárnutí tuzemské populace a srovná se s rokem 2019, skonalo zhruba o patnáct tisíc lidí více. Velká část nadúmrtí tedy jde na vrub právě koronavirové pandemii.

„Covid-19 může za to, že se razantně zvýšily počty zemřelých v závěru roku,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Rok 2021 bude podle něj ještě tragičtější. „Neskončilo to prosincem, ale přelilo se to dál do prvních měsíců letošního roku,“ doplnil Rojíček.

Úder na Vysočině

Koronavirus loni ve větší míře kosil muže než ženy. Co se týče věku, dostal se mezi deset nejčastějších příčin úmrtí už ve skupině mezi 25 a 44 lety. Mezi seniory pak byl druhou nejčastější příčinou skonu.

Nákaza podstatně promluvila i do regionálních statistik. Covid byl po chronické ischemické chorobě srdeční druhou nejčastější příčinou úmrtí ve všech krajích s výjimkou Olomouckého a Moravskoslezského, kde skončil třetí. V poměru ke všem úmrtím nejvíce zabíjel na Vysočině a v Karlovarském kraji, nejméně obětí si v přepočti na zemřelé vybral v Plzeňském kraji.

Víc než se uvádělo

Podle zveřejněných čísel tak loni na covid zemřelo víc lidí, než průběžně publikovalo ministerstvo zdravotnictví. To hlavně na základě hlášení z nemocnic informovalo o zhruba dvanácti tisících zemřelých s covidem.

Dalších víc než pět tisíc případů bylo ale ohlášeno později. „Mezi nejčastěji dohlášenými byla úmrtí doma nebo v sociálních zařízeních,“ dodala Šárka Daňková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.