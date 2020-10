Přestože Česko zatím nedosahuje tento týden v počtu nakažených katastrofických čísel z minulého pátku, jsou celkové týdenní údaje tak vysoké, že stále více zemí EU komplikuje, nebo zakazuje cesty Čechů na své území.

Ze sousedních zemí se Češi dostanou už jen do Polska a Rakouska. Praha však bude vídeňskou vládou už od pondělka zařazena mezi rizikové regiony. „Máme informaci, že Rakousko rozhodne o tom, že hlavní město Praha bude zařazeno mezi rizikové oblasti,“ řekl ministr zahraníčí Tomáš Petříček Radiožurnálu.

„Bude to znamenat, že lidé, kteří v Praze dlouhodobě žijí nebo ji navštívili, se do Rakouska budou moci vypravit nebo vrátit pouze s testem.“ Petříček se snaží dohodnout výjimky. „Rád bych prosadil, aby se opatření nedotklo již zaplacených zájezdů,“ uvedl.

Výrazně přitvrdilo i Německo, které bez platného testu zakazuje turistické cesty lidem z celého Česka, s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje. „Obavy nemusí mít pendleři a lidé vracející se domů (tranzit),“ uvedl Petříček na svém Twitteru.

O dalších restrikcích směrem k Česku uvažuje zřejmě Slovensko. I tam se nákaza šíří nyní rychleji než na jaře a Slováci se snaží udržet si pozici jarního premianta EU. Pro Slováky, kteří přiletí na letiště do Prahy, prosazuje slovenská diplomacie podle Hospodárských novin koridor na Slovensko, který by umožnil, aby Slováci jež přes letiště pouze tranzitují, nešli do karantény.

„Pokoušíme se hledat řešení, jak udělat nějakou formu humanitárního koridoru,“ uvedl náměstek slovenského ministra zahraničí Tomáš Klus.

Řecko ne, Tunisko ano

Komplikuje se pobyt Čechů i v některých z posledních dovolenkových destinací, kam kanceláře ještě pořádají zájezdy. Do Řecka bude od 28. září povolen vstup pouze s negativním testem na covid-19. Některé velké cestovní kanceláře chtějí turistům s už zakoupenými zájezdy proplácet.

„Rozhodli jsme, že budeme kompenzovat náklady za testy covid-19 všem klientům, kterým tato povinnost vzniká,“ uvedla například CK Blue Style. V Řecku však sezóna pomalu končí a nejedná se o velké množství zákazníků.

Mimořádný přístup k českým turistům zvolilo Tunisko. To sice už také zařadilo Česko mezi „červené země“, ale turisté v rámci zájezdů s cestovními kancelářemi mohou do země stále bez testů. Sezóna v Tunisku přitom trvá ještě měsíc.