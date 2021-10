„Máte rádi horory? Pokud je vaše odpověď ano, jste zváni si na vlastní kůži vyzkoušet, zda přežijete ultimátní halloweenský pobyt,“ láká hosty na svých stránkách společnost Airbnb na pobyt v luxusního objektu.

Fasádě domu dominuje vitráž z barevného skla, na které je vrah s maskou vřískajícího ducha vyobrazen. Nenechá tak hostům zapomenout, kde se skutečně rozhodli své prázdniny strávit. Současně však Airbnb neupřesňuje, zda se tato postava neobjeví v domě i v průběhu pobytu.

Návštěvníky v domě uvítá virtuální šerif Dewey Riley, kterého pro tuto příležitost ztvárnil původní představitel této filmové postavy, David Arquette. Jednou z možných aktivit je například maraton všech dílů filmu Vřískot na VHS kazetách. Podle Airbnb je rovněž možné postavě maskovaného vraha zavolat. Podle filmu má však tato postava ve zvyku volat první, hosté tak mohou očekávat, že se v noci ozve sám.

Zájemci si tento pobyt mohou rezervovat na jednu noc o prodlouženém třídenním víkendu na konci října, kdy Američané slaví Halloween, tedy svátek zesnulých. K dispozici je k přespání jeden pokoj pro čtyři osoby.

