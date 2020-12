"Předpokládám, že to bude stejné datum, aspoň jsem to tak pochopil, jako v Rakousku, že 24. (prosince) za nějakých podmínek by měly být ty areály otevřeny. Ale já nejsem ten, který o tom rozhoduje, ale takhle jsem to pochopil," řekl dnes Babiš.

Rakousko lyžování umožní od 24. prosince, sjezdovky plánuje otevřít také Polsko. "A pokud jsem to pochopil, ale nechci předjímat, tak se uvažuje tím směrem, že budeme kopírovat Rakousko. Protože de facto v Rakousku to bude jen pro místní obyvatele, protože zkrátka je ta epidemie všude a pro ty ostatní to ztrácí smysl," uvedl Babiš.

Premiér uvedl, že v pátek má zasednout rada pro zdravotní hrozby, kde by měl být nastíněn postup. Víceméně hlavní problém jsou fronty na vlek, o tom to je, o organizaci front, aby tam nedocházelo k přenosu, poznamenal.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl, že vláda měla obavu zimní střediska nyní otevřít vzhledem k návratu žáků do škol i dalšímu uvolňování. Ve svém posledním usnesení tedy rozhodla, že vleky a lanovky musí zůstat zavřené zatím do 12. prosince, kdy má skončit nouzový stav.

Asociace věří, že se areály otevřou 12. prosince

Asociace horských středisek ČR (AHS) však stále věří, že se podaří přijmout rozhodnutí o otevření tuzemských lyžařských areálů od soboty 12. prosince. ČTK to dnes odpoledne řekl ředitel AHS Libor Knot.

"Vyjádření pana premiéra jsme zaregistrovali a vnímáme jej. Srovnání s Rakouskem rozhodně není na místě. Rakousko je v boji proti koronaviru několik týdnů pozadu oproti ČR, která je nyní ve třetím stupni (protiepidemického systému) PSA a otevřela podniky i služby," uvedl Knot.

AHS podle něj nyní vede s příslušnými ministerstvy intenzivní jednání o nastavení konkrétních pravidel provozu v jednotlivých stupních PSA. "Věříme, že se nakonec na pondělním jednání vlády podaří přijmout rozhodnutí, na základě kterého se česká lyžařská střediska otevřou dříve, a to již od soboty 12. prosince," řekl Knot.

Rebelující Rakousko

Rebelující Rakousko oznámilo, že od 24. prosince umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování. Italové už varovali, že uzavřou své severní hranice.

Italský premiér Giuseppe Conte také přesvědčuje sousední země, aby i ony nechaly areály přinejmenším do Nového roku mimo provoz. Francie je rovněž zastánce uzavření skiareálů přes vánoční svátky.

Stejný názor má i německá kancléřka Angela Merkelová, která v souvislosti se skiareály uvedla, že by jejich spuštění bylo hazardem s lidským zdravím a že by Německo pak čelilo třetí vlně pandemie, pokud by občané v příštích týdnech byli neopatrní.

Riziko

Hlavní epidemiolog Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan také oznámil, že při lyžování se koronavirus pravděpodobně nešíří. „Asi se nenakazíte, když se řítíte po sjezdovce,“ poznamenal podle agentury AP. To je sice dobrá zpráva, ale riziko podle WHO leží jinde.

Rizikem není čerstvý vzduch, kde se virus šíří obtížněji, ale problém je srocování. Davy lidí ve společných skibusech jedoucích na sjezdovky, davy lidí čekajících v nejspodnější části lyžařského centra na velkokapacitní kabinovou lanovku, davy lidí obědvajících v jídelnách, restauracích a boudách, davy lidí po lyžování na apres ski a davy lidí, které ze střediska společně odjíždějí.

Počet lidí nakažených koronavirem v Česku sice zpomaluje – ve středu přibylo 4563 potvrzených případů nákazy koronavirem, o zhruba čtyři stovky méně než předchozí středu. Ve srovnání s minulým týdnem ale ubývá i testů.

Lyžařské areály zákaz do 24. prosince nechápou, čekají ztráty



