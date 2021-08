„Myslím, že to je pádný důkaz, že máme nejlepší místo na koupání na Třebíčsku,“ dodal starosta.

Výhodou jemnického biotopu je nechlorovaná průzračná voda. „Dříve to býval klasický bazén s vodou z vodovodního řádu, kterou jsme ošetřovali chemicky. Později jsme to zkoušeli i solí. Nyní ji bereme z řeky Želetavky a následně čistíme. Je to rozhodně ekologičtější,“ přiblížil Slabý.

Nutno říct, že místo za poslední roky skutečně prokouklo a do okolní přírody, které dominují vysoké smrky, zapadá mnohem lépe. „Původní koupaliště pocházelo z osmdesátých let a už bylo na hraně hygienických norem,“ sdělil Slabý.

S nápadem na vybudování biotopu přišlo předchozí vedení města a městskou kasu vyšel na osmadvacet milionů korun. Slavnostně ho otevřeli v červenci před dvěma lety. Zaplavat si v něm mohou současně až čtyři stovky návštěvníků.